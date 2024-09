Eerst grote kans missen, daarna geblesseerd van het veld: Benito Raman beleeft horrornamiddag in Genk

Benito Raman kreeg van KV Mechelen-trainer Besnik Hasi voor de tweede keer het vertrouwen in de basis. Maar lang duurde zijn wedstrijd niet.

Rustig gebracht

Benito Raman kwam op het einde van de transferperiode toe bij KV Mechelen om Besnik Hasi wat meer mogelijkheiden te geven in zijn aanvalslinie. Al zal Hasi achteraf gezien ook verdedigend er graag wat bij gewild hebben aangezien zijn halve verdediging in de lappenmand ligt.

Raman werkte gestaag aan zijn comeback en Hasi bracht hem met mondjesmaat. Na zijn eerste invalbeurt op het veld van Antwerp vertelde Hasi nog dat Raman een enorme trainingsachterstand had omdat hij bij zijn vorige club in Turkije lang individueel heeft moeten trainen en geen wedstrijdritme had.

Die zorgen leken van de baan te zijn waardoor Hasi hem na de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge van vorige week opnieuw in de basis dropte tegen Racing Genk. Hij versierde bovendien ook nog eens de grootste kans van de eerste helft maar besloot oog in oog met Van Crombrugge pal op de benen van de Genkse goalie.

© photonews

Grote kans en blessure

"Die kans moest er altijd in, natuurlijk wel. Ik wou hem in de verste hoek plaatsen maar dat kwam er niet uit", vertelde Raman in een korte reactie achteraf. De gemiste kans brak KV Mechelen later zuur op want ondanks een betere partij verloor Malinwa met 1-2 van Racing Genk. "Deze mogen we nooit verliezen, we hebben enorm veel kansen gehad."

Na een dik halfuur moest Raman echter opnieuw geblesseerd naar de kant met last."Mijn spieren steven op en ik kon geen sprint meer doen. Nadat ik eerst een keertje was gaan zitten en daarna een sprint moest doen voelde ik het direct dat het niet meer zou gaan. Ik heb te lang te weinig minuten gespeeld, nu tweemaal een wedstrijd starten was misschien te veel van het goede", denkt hij.