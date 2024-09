Besnik Hasi laat zich even gaan na zoveelste teleurstelling: "Ben het kotsbeu"

KV Mechelen leek op het veld van Racing Genk op weg naar de drie punten, of toch op zijn minst één. Maar een doelpunt van Oh in de 96e minuut zorgde ervoor dat KV Mechelen puntenloos terug huiswaarts moest keren.

Racing Genk leek met loden benen aan de partij te beginnen terwijl KV Mechelen zich niet liet doen en durfde voetballen op het veld van de leider. In de tweede helft leverde het hen ook een verdiende voorsprong op via Mrabti waardoor Mechelen even virtueel tweede was in het klassement. Maar door de nederlaag blijven ze hangen op een gedeelde 9e plaats in het klassement.

"Verdedigen was zinloos"

"We verdienden meer vandaag", trapte KV Mechelen-trainer Besnik Hasi een open deur in op de persconferentie na de wedstrijd. "Ik had op voorhand al aangegeven dat we hier wilden komen voetballen en het zinloos was om enkel te verdedigen. Dat hebben we dan ook gedaan", vindt Hasi.

𝐃𝐞𝐳𝐞 𝐝𝐨𝐞𝐭 𝐳𝐨𝐯𝐞𝐞𝐥 𝐩𝐢𝐣𝐧. 💔



Merci, Kakkers! Volgende week strijden we opnieuw.#mijnclubonzedroom pic.twitter.com/buAveQCfN6 — KV Mechelen (@kvmechelen) September 28, 2024

Genk wist inderdaad lang niet hoe ze Ortwin De Wolf moesten bedreigen en zagen eigen doelman Van Crombrugge vaker in actie. "Maar dan geven we twee goals weg", aldus Hasi. "Als ze nu 4, 5 kansen hadden gecreëerd... Maar nu, die penalty mag nooit vallen. Je mag nooit zo met de arm bewegen daar."

© photonews

"En bij het tweede doelpunt hadden we een minuut eerder de bal nog hoog op het veld in ons bezit. Als we daar wat slimmer spelen, komt de omschakeling niet. En daarna geven we veel te simpel een corner weg. Of De Wolf dan in de fout gaat dan? We moeten niet met de vinger wijzen naar spelers. Hij heeft ons al vaak gered ook. De ganse ploeg heeft een fantastische wedstrijd gespeeld en het plan uitgevoerd. Toch blijven we met lege handen achter", luidt de analyse van Hasi.

Kotsbeu

Mechelen blijft niet alleen met lege handen achter, ze verliezen ook weer enkele spelers want zowel Van Den Eynde en Raman vielen geblesseerd uit. Ouattara pakte dan weer zijn 5e gele kaart. "Dat ben ik kotsbeu, al die geblesseerden. Elke wedstrijd moet het plan veranderd worden. Zelfs elke helft moet er bijgestuurd worden door blessures. Nu wordt het kijken naar wie er kan spelen volgende week", besluit hij met een zucht.