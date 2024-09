Geen tijd om ziek te zijn: Matte Smets nog niet top fit maar wel vol aan de bak

Vorige week ontbrak hij door ziekte nog in de wedstrijdkern van Racing Genk, deze week moest Matte Smets al na een halfuur invallen wegens een blessure van Cuesta. Is de jonge verdediger opnieuw helemaal fit?

Als we zijn trainer mogen geloven, verloor Matte Smets op een week tijd zo'n 5 kilogram lichaamsgewicht. Niet min voor een topsporter bij wie het gewicht bijna dagelijks gemonitord wordt. "Het was lastig om te eten en heb meer dan een week niet kunnen trainen of fitnessen, dan gaat het snel", vertelde Matte Smets na de overwinning tegen KV Mechelen.

Smets was de eerste zeven wedstrijden steevast basisspeler onder Thorsten Fink maar door ziekte werd zijn plaats ingenomen door Carlos Cuesta. Tegen KV Mechelen moest Cuesta opnieuw plaats maken voor Smets. Al was dat een noodgedwongen wissel aangezien Cuesta na een halfuur geblesseerd naar de kant moest.

© photonews

"Ik trapte in het begin wel wat op mijn adem", was Smets eerlijk. "Ik had weinig tijd om op te warmen en moest er vroeg in komen. Bovendien ben ik nog maar drie dagen aan het trainen met de groep", verklaart Smets. "Maar", gaat hij verder, "ik ben alleszins klaar om opnieuw te spelen als blijkt dat Cuesta langer out is."

Buiten tegen Dender vorige week heeft Smets dus een groot aandeel in de knappe 21/21 die de Limburgers momenteel aan het neerzetten zijn, al ging het tegen KV Mechelen niet van een leien dakje. "We hadden het inderdaad heel moeilijk", geeft hij toe. "Maar zulke matchen zullen er nu eenmaal altijd tussen zitten."

© photonews

"Iedereen verwacht van ons om elke match top te zijn, zeker omdat we eerste staan, laar het is moeilijk om dat ook effectief te zijn. Soms moet je vechten voor de punten en dat hebben we vandaag gedaan. Ondanks de mindere wedstrijd blijven we in de flow zitten", aldus Matte Smets.