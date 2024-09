Genk-trainer Fink beseft maar al te goed dat Genk door het oog van de naald is gekropen en weet hoe dat komt

Job done voor Racing Genk. De drie punten zijn binnen, goed voor een straffe 21 op 21. Al hing die reeks tegen KV Mechelen wel aan een zijden draadje?

Mechelen betere ploeg

Na 45 minuten voetballen wreef het publiek in de Cegeka Arena zich even in de ogen want hun ploeg, toch wel de fiere leider, was een schim van zichzelf tegen KV Mechelen. Door een matige afwerking van Raman gingen de Limburgers echter wel met een gelijke stand de rust in.

Meteen na de rust was het niet veel beter en reeg KVM de kansen aan elkaar tot Mrabti uiteindelijk ook kon scoren. Toch wist Genk de wedstrijd nog met een overwinning af te sluiten dankzij invaller Oh die de winning goal maakte in de 96e minuut.

"7e overwinning dankzij die vorige 6"

Genk-trainer Thorsten FInk was na de match dan ook eelijk: "Mechelen was de betere ploeg vandaag en heeft ons stevig in de problemen gebracht", was zijn eerste reactie. "We hadden geen kansen, waren niet goed in balbezit en er zat weinig intensiteit in ons voetbal."

Na zo'n matige wedstrijd vindt de Duitse trainer toch nog een positief punt: "Na een wedstrijd als deze valt er veel te analyseren. De vorige weken voetbalden we beter, wonnen we en was er minder te analyseren. Al ben ik er wel van overtuigd dat de overwinning van vandaag er kwam door onze overwinningen de voorbije 6e wedstrijden."

Bloemetje voor Hasi & Co

Na de 0-1 van KV Mechelen kwam Genk beter in de partij en na de gelijkmaker leek het 'erop en erover-scenario' werkelijkheid te worden maar toch kwamen de bezoekers opnieuw opzetten en kregen ze de beste kansen. Tot scoren kwamen ze echter niet waardoor Genk in de blessuretijd voor het spreekwoordelijke deksel op de neus zorgde. "Mechelen is de beste ploeg waar we dit seizoen al tegen gespeeld hebben", besloot Fink veelbetekenend.