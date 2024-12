Complete dominantie en 21(!) schoten meer, maar STVV slaagt er opnieuw niet in te winnen van rechtstreekse concurrent Cercle Brugge

STVV moest genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel tegen Cercle Brugge in eigen huis. De thuisploeg had 73% balbezit en met 26 schoten tegen 5, zullen de Truienaars toch niet tevreden zijn.

STVV ontving Cercle Brugge op vrijdagavond. Bij de thuisploeg geen Patris. Ferrari en Brahimi verhuisden naar de bank, in hun plaats kwamen Delpupo, Ogawa en Dumont. Bij Cercle Brugge kwam Olaigbe in de plaats van Felipe Augusto.

De wedstrijd kwam traag op gang, met na 10 minuten spelen een eerste kans voor STVV. Toch waren het de bezoekers die na iets meer dan een kwartier spelen op voorsprong kwamen.

Na een voorzet kwam het leer plots bij Olaigbe terecht. De spelers van Sint-Truiden stonden er maar een beetje naar te kijken en namen geen actie. De spits wel en knalde Cercle op voorsprong. Een beetje tegen de gang van de wedstrijd in. Hoewel er niet veel kansen waren, voetbalde STVV toch wat beter.

Ook na het doelpunt bleef de thuisploeg meer initiatief nemen, zonder resultaat. Ballen tussen de palen krijgen bleef een serieus werkpunt. Met 74% balbezit voor rust, moest STVV eigenlijk wel meer doen. Ook na de koffie bleven ze meest dominante ploeg.

De Truienaars gingen nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, terwijl Cercle vooral bleef verdedigen. Echte kansen verzamelen bleef wel moeilijk. Zo'n 20 minuten voor het einde viel de gelijkmaker dan toch. Rein Van Helden kopte het leer tegen de touwen na een hoekschop van Brahimi.

De thuisploeg voelde dat het mogelijk was en probeerde ook nog over Cercle te gaan. Met nog enkele mogelijkheden, maar toch vooral halve kansen, bleef de overwinning uiteindelijk uit. Na dit gelijkspel komt STVV op de 14e plaats met 19 punten, één meer dan KV Kortrijk. Cercle Brugge blijft ook nog in de gevarenzone en blijft net boven Sint-Truiden in de stand met 21 punten.