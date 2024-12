Analyse "Het leek wel pingpong": waarom Cercle Brugge na Nieuwjaar een heel dubbel verhaal kan/zal schrijven

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wie eind 2023 zou hebben gezegd dat Cercle Brugge in 2024 Europees zou overwinteren? Die was misschien gek verklaard, maar het is wel degelijk zo. De Vereniging mag door in de Conference League en eindigde er zelfs in de top-8. En toch zijn er ook zorgen.

Cercle Brugge heeft een speciale manier van spelen met veel en hoog druk zetten. Soms levert dat op, maar toch moest het dit seizoen afscheid nemen van zijn coach Miron Muslic. Zwaar programma na Nieuwjaar In de Jupiler Pro League loopt het namelijk voor geen meter met de Bruggelingen. In 2025 vatten ze de competitie aan op de dertiende plaats met amper 21 punten uit 20 wedstrijden. STVV en Kortrijk staan bovendien niet eens zo veel onder De Vereniging, dus wordt het nog heel spannend afwachten. Zeker zonder spits Kevin Denkey, die voor een recordbedrag vertrok naar het buitenland. Rest de vraag: moet er een vervanger voor hem komen, of gerekend worden dat Olaigbe en co het wel kunnen redden? Meteen inzetbaar? Makkelijk wordt het niet, want wie er ook bij zou komen ... De speler in kwestie moet meteen klaar staan. Het programma van Cercle is ook niet van de poes. In januari volgen nog Mechelen, Charleroi, Dender en Standard. Het einde is met Antwerp, Club Brugge en Anderlecht loodzwaar, tussendoor zijn er nog Genk, Westerlo en een (rechtstreeks) duel op Kortrijk. Bovendien heeft Cercle het heel lastig om de bal in de eigen rangen te houden. "Het leek wel pingpong", liet ook Hannes Van Der Bruggen kritisch optekenen in Het Nieuwsblad.