Met dit hoge doel trekt STVV de winterstop in na ontgoochelend gelijkspel tegen Cercle: "Dat wordt pittig"

Rein Van Helden maakte zijn eerste doelpunt in eerste klasse met een achterwaartse kopbal en bracht STVV daarmee langszij tegen Cercle. Desondanks kon hij zijn ontgoocheling niet verstoppen.

“Die eerste goal deed deugd, maar ik ben zo teleurgesteld dat we dit Cercle niet klopten", zei hij na de match. Van Helden had een moeilijke week achter de rug, net als veel van zijn ploeggenoten.

Na de wedstrijd tegen Charleroi voelde hij zich ziek, en dat bleef hem achtervolgen. Toch was hij beslissend bij een corner van Brahimi. “Ik werd uit balans gebracht door een duw, maar ik wist meteen dat de bal tegen de netten ging. Dit is mijn eerste voor STVV, en dan nog op de verjaardag van mijn mama", zei hij.

STVV domineerde de wedstrijd en hield Cercle constant onder druk, maar een overwinning bleef uit. “Niet dat we zoveel open kansen hadden, maar we hadden ze altijd moeten kloppen", aldus Van Helden. Vooral de gemiste kans van Bertaccini en Ferrari in de slotfase blijft hangen.

De Kanaries staan na een magere 2 op 18 voor een pittige opdracht in 2025. Na de bekermatch tegen Genk wacht de competitie met belangrijke duels tegen Westerlo en Standard. “We moeten vijf van de tien resterende matchen winnen. Dat wordt pittig, maar we moeten er vol voor gaan", klinkt het strijdvaardig bij Van Helden.

Voor Van Helden komt er eerst een korte pauze. “Ik trek zes dagen naar Barcelona met mijn vriendin om te herstellen en de batterijen op te laden", vertelt hij. Daarna wil hij samen met STVV knallen in het nieuwe jaar.