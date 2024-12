STVV kan alweer niet winnen en blijft achter met 2 op 18, coach Mazzu is duidelijk: "De situatie begint ernstig te worden"

STVV speelde vrijdagavond 1-1 gelijk tegen Cercle Brugge. Met die uitslag kon maar één van de twee echt blij zijn achteraf...

STVV geraakte vrijdag niet voorbij Cercle Brugge. De Limburgers hadden 73% balbezit en 21 kansen meer dan de tegenstander, maar efficiëntie ontbrak.

De thuisploeg stond zelfs een groot deel van de wedstrijd 0-1 achter, tot Van Helden gelijkmaakte. Coach Felice Mazzu kon zijn spelers niet vergeten, omdat ze verdienden om de match te winnen.

De coach hoopt dat het na Nieuwjaar wel gewoon weer lukt. "We doen hetzelfde als in de voorbije vier maanden", zei Mazzu volgens Het Belang van Limburg. "We zorgen voor doelgevaar, maar vergeten onszelf te belonen."

"De situatie in het klassement toont niet tot wat ons team in staat is. Er zit niks anders op dan hard te blijven werken en ervoor te zorgen dat we klaar zijn als de competitie in januari hervat", gaat hij verder. Met een 2 op 18 moeten de punten nu wel eens gaan volgen.

"De situatie begint ernstig te worden. Ondanks de goede wil van mijn spelers, die alles geven, missen we misschien iets in deze kern. We gaan proberen dat in te vullen tijdens de wintermercato", besluit Mazzu.