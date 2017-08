Lepoint kopt Kortrijk naar logische zege tegen onmondig Lokeren

Wat de opstellingen van Kortrijk en Lokeren betreft, kunnen we kort zijn. Anastasiou en Kristinsson gaven allebei het vertrouwen aan het elftal dat vorig week verloor. Lokeren begon, net als tegen Club Brugge, niet goed aan de partij, terwijl Kortrijk baas was.

Lepoint maakt zijn eerste voor Kortrijk

Zonder écht gevaarlijk te zijn bepaalden De Kerels het tempo en kampeerden ze dikwijls op de helft van de tegenstander. Na net geen kwartier spelen was het zelfs al prijs. Lepoint kopte van aan het penaltypunt raak, Verhulst had geen verhaal.

Lokeren was na het openingsdoelpunt niet bij machte om Kortrijk bij de keel te grijpen. Integendeel, het was de thuisploeg die ei zo na opnieuw tot scoren kwam. Maar Van Der Bruggen en Lepoint – beiden erg bedrijvig – vonden een sterke Verhulst op hun weg. Zo stond er aan de rust een 1-0-tussenstand op het scorebord.

Kristinsson grijpt in, maar Lokeren laat niets zien

Na de pauze greep Kristinsson in. Een bleke Mpati moest plaats ruimen voor Skulason. En hoewel Kortrijk niet geweldig uit de kleedkamer kwam, moesten de West-Vlamingen zich geen zorgen maken aangezien ook Lokeren opnieuw niet geweldig aan het voetballen was.

Na een studieronde van een klein kwartier ging KVK op zoek naar de 2-0, maar die kwam er niet. Verhulst en Marzo konden tot twee keer toe de meubelen redden voor hun team. Lokeren piepte en kraakte, maar het bleef 1-0.

Geen slotoffensief meer

Aan de overkant kwam Lokeren één keer gevaarlijk opzetten. Hupperts verstuurde een prima lage voorzet naar de tweede paal, maar daar vergat Kehli de bal binnen te duwen. Niet dat het zó simpel was, maar het was wel de grootste kans van de match voor de Waaslanders.

Een slotoffensief van Lokeren kregen we niet meer te zien. Het bleef bij 1-0 en zo schuift Kortrijk op in het klassement. Lokeren moet zich na twee speeldagen al gaan bezinnen. Ook in het Guldensporenstadion was het spel van de Kristinssons ploeg niet om aan te zien. 0 op 6, vijf goals tegen en nog geen enkele gemaakt...