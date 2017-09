Beresterke Owusu stuwt Antwerp naar eerste thuiszege

Antwerp ging in de eigen Bosuil op zoek naar de eerste thuiszege van het seizoen. Daarvoor konden ze wel geen beroep doen op Jelle Van Damme. Hij speelde de bekerwedstrijd wel, maar zou een knieblessure opgelopen hebben. Bij Kortrijk ontbrak Stojanovic, ook al na de bekerwedstrijd van dinsdag.

Arme Kumordzi

Het was de thuisploeg die onder impuls van het altijd enthousiaste publiek het best uit de startblokken kwam. Antwerp zette meteen druk op de verdediging van de Kerels en Hairemans gaf al een eerste waarschuwing.

Iedereen was meteen wakker, behalve Bennard Kumordzi. De ervaren rot ging centraal achterin aan het knoeien en Owusu snoepte hem de bal af. Een droge knal in de linkerhoek later stond het 1-0 voor Antwerp.

De Ghanees bracht zijn team danig in de problemen, want Kortrijk kwam amper onder de verdrukking uit en moest nu op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er niet, de beste kans werd in de eerste helft de nek omgewrongen door Chevalier. Hij plaatste zijn voet verkeerd tegen een uitstekende bal van Ajagun.

Owusu alweer belangrijk

Aan de overkant werd er wél nog eens luid gejuicht. Owusu kopte mooi terug op Dequévy. Die kon zijn hoofd simpel tegen de bal zetten. Kaminski stopte opnieuw, maar de bal was al over de lijn. Rusten bij een verdiende 2-0 voor The Great Old.

Na de koffie zakte Antwerp heel ver in, het lijkt een gewoonte te worden bij een voorsprong. Kortrijk kreeg de bal, maar vond de openingen amper. De ingevallen Perbet kon niet niet bij een lage voorzet, maar daarmee hadden we de kansen zowat gehad.

Ook aan de overkant werd Kaminski niet meer bedreigd, waardoor we naar een flauwe tweede periode zaten te kijken. Antwerp zal het worst wezen, de troepen van Bölöni pakten de eerste thuiszege en zitten wat steviger in de top-zes. Helemaal aan het einde gaf Laforge Antwerp nog een penalty, maar de videoref floot hem terug.

Dan toch nog 3-0, wat een goal!

Balvirtuoos Ivo Rodrigues zette de 3-0 dan toch nog op het bord met een echte wereldgoal. Hij ging met een prachtige grote brug voorbij Kumordzi en knalde onhoudbaar binnen.