Volg KV Mechelen - Seraing LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Eindelijk is het dan zover: het mogelijke aantreden van Mrabti en Bijker bij KV Mechelen. De spelers die voor hun blessure titularissen waren, kunnen in de beker tegen Seraing ingezet worden.

Na maandenlang revalideren zijn Mrabti en Bijker opnieuw beschikbaar en zij moeten hun ploeg toch een nieuwe impuls kunnen geven. Bij mindere resultaten werd er al snel verwezen naar de afwezigheid van Mrabti in het bijzonder. Dat het een moeilijker seizoen ging worden voor KV na alle verandering, viel ergens wel te verwachten. Dat in eigen huis verloren werd van Seraing in de competitie, is wel iets dat is blijven nazinderen.

In dit bekertreffen krijgt KV Mechelen de kans om zich hiervoor te revancheren. Seraing van zijn kans kan ook wel een opsteker gebruiken aangezien het in de pittige degradatiestrijd is afgegleden naar de laatste plaats. Het bracht in de vorige ronde de ontmoeting met Charleroi tot een goed einde. Toch ook weer een waarschuwing voor de Mechelaars.

Veel afwezigen bij beide teams

Beide ploegen hebben nog met een heel aantal afwezigen te kampen. Bij KV Mechelen ontbreken Peyre, Ngoy, Vanlerberghe, Bolingoli en Van Hoorenbeeck. Seraing kan dan weer niet rekenen op Lepoint, Ba, Mouandilmadji, Kilota en Dietsch.

