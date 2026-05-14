LIVE: Anderlecht start met Hazard en zonder Verschaeren... Taravel verrast

Het is eindelijk zover. Vanmiddag om 15 uur kijken Union en Anderlecht elkaar recht in de ogen in een historische Brusselse bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion. Voor het eerst staat er een volledig Brusselse affiche op het programma, met bovendien enorm veel belangen voor beide clubs.

Union begint als favoriet aan de wedstrijd. De landskampioen kroonde zich vorig seizoen nog tot de beste ploeg van België en aast na de titel nu op een nieuwe trofee. Sinds de terugkeer naar eerste klasse in 2021 groeide Union opnieuw uit tot een vaste topclub en de club uit Vorst wil dat nu bevestigen met een nieuwe bekerwinst.

Anderlecht moet Europees voetbal halen

Toch leeft de finale ook in Anderlecht als geen ander. Paars-wit jaagt op zijn eerste grote prijs sinds de Belgische Supercup van 2017. De beker wist Anderlecht zelfs al niet meer te winnen sinds 2008. Bovendien verloor RSCA drie van zijn laatste bekerfinales, waardoor de honger naar succes bijzonder groot is.

De bekerfinale komt er bovendien op een cruciaal moment in het seizoen. Union trekt na deze wedstrijd nog naar Club Brugge in een mogelijk beslissende titelmatch, terwijl Anderlecht volop strijdt voor een Europees ticket via de competitie. Een bekerzege zou voor paars-wit dan ook een enorme opluchting betekenen.

Bij Union lijkt trainer David Hubert goed nieuws te hebben gekregen in aanloop naar de finale. Kevin Rodriguez lijkt immers fit geraakt voor de clash met Anderlecht nadat er eerst gevreesd werd voor een hamstringblessure. Promise David blijft wel out, maar verder recupereert Union met Mac Allister, Burgess en Zorgane drie belangrijke pionnen na schorsing.

Cvetkovic in de basis?

Daardoor kan Hubert wellicht opnieuw rekenen op zijn vertrouwde basiselftal, met Scherpen in doel en een sterke as rond Burgess, Zorgane en Ait El Hadj.



Bij Anderlecht is het vooral uitkijken naar Mihajlo Cvetkovic. De jonge spits pakte afgelopen weekend rood tegen AA Gent na een opstootje met Siebe Van der Heyden, maar is wel speelgerechtigd voor de finale. Het blijft afwachten of hij meteen opnieuw vertrouwen krijgt in de basis.

Alle ingrediënten lijken dus aanwezig voor een geladen Brusselse topper met sfeer, spanning en mogelijk een historische ontknoping.