Gent wil een resultaat halen in Seraing: "We moeten het omzetten in resultaten"

Op zondag zijn er vier pittige duels in de Jupiler Pro League. AA Gent trekt naar Luik, voor een duel met Seraing.

Seraing heeft momenteel amper twaalf punten, Gent doet niet al te veel beter met zeventien eenheden. En dus is het alle hens aan dek voor de Buffalo's.

Dat moeten ze dan in Luik wel zonder Sven Kums doen, want hij is geschorst. Verder zijn de meeste verwachte namen opgenomen in de selectie.

"Goed of beter zijn dan de tegenstander is niet voldoende. We moeten het ook in resultaten omzetten, daar knelt het schoentje", aldus Hein Vanhaezebrouck vooraf op de persconferentie.

Daarin bijgestaan door Sinan Bolat: "Je moet ook in mindere matchen de punten pakken. Dat is ook een kwaliteit."

