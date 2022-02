Club Brugge doet wat het moet doen in Eupen en wipt over Antwerp naar de tweede plaats

Landskampioen Club Brugge zag eerder op de dag Royal Antwerp verliezen van PO1-kandidaat KV Mechelen. Club doet een uitstekende zaak en springt zo over Antwerp in het klassement, maar botste wel op een stug KAS Eupen.

Club startte de wedstrijd met een erg aanvallende opstelling. Coach Alfred Schreuder wou zijn ploeg duidelijk wat vertrouwen laten opdoen met het oog op de topper tegen Antwerp komende zondag. Hoewel de wedstrijd rustig van start ging was het al meteen prijs voor de bezoekers bij de eerste hoekschop. Skov Olsen schilderde, met zijn tweede assist op twee wedstrijden, de bal na 7 minuten op het hoofd van Hans Vanaken die de 0-1 in het mandje legde.

Tajon Buchanan had enkele kansen om de voorsprong nog voor de rust te verdubbelen. De Ketelaere zette de Canadees oog in oog met doelman Nurudeen, maar die laatste redde met de voet. De flankaanvaller moet voorlopig nog wachten op zijn eerste doelpunt in Brugse loondienst. Rusten geblazen met 0-1.

De tweede helft begon explosiever langs beide kanten. Club maakte vooral gebruik van de countermogelijkheden terwijl Eupen aan de overkant via Prevljak twee kansen op de gelijkmaker miste, hij besloot in het zijnet en op Mignolet. Blauw-Zwart verdubbelde op het uur dan toch de voorsprong, De Ketelaere kreeg de bal onhandig in zijn voeten en twijfelde niet om de 0-2 staalhard in het dak van het doel te trappen. Vijf minuten later moest ook Mignolet zich gewonnen geven. Hij redde het schot van de pas ingevallen Isaac Nuhu, maar was kansloos op de rebound van Prevljak. We kregen zowaar opnieuw een spannende wedstrijd.

In het slotkwartier was Eupen gewoonweg de betere ploeg. Het duwde Club tot op de eigen helft en verdiende de gelijkmaker. Zowel Lambert als Nuhu geraakte niet meer voorbij Mignolet. De ingevallen Adamyan deed in de slotminuten de boeken voor Eupen helemaal dicht door de 1-3 op assist van Rits binnen te leggen.

Club Brugge deelt op die manier een mentale tik uit aan Royal Antwerp. Afspraak komende zondag om 13:30 in Jan Breydel voor de topper tussen Club Brugge en jawel, Antwerp.