Schreuder tevreden met de overwinning: "Het kan niet altijd met mooi voetbal zijn"

Club had het deze namiddag knap lastig op het veld van KAS Eupen, maar trekt alsnog met een overwinning terug richting Brugge.

Alfred Schreuder is er zich weldegelijk van bewust, de prestatie van zijn ploeg vandaag was ondermaats. Toch keert de regerende landskampioen met drie punten huiswaarts.

"We mogen blij zijn met de drie punten", laat de Nederlandse coach weten tijdens de persconferentie. "Het was een moeilijke wedstrijd vandaag. We startten goed, scoorden al snel en hadden de controle over de wedstrijd. We slaagden er niet in om gevaarlijk te blijven en dat tweede doelpunt te maken."

In de tweede helft kwam Club dan toch op een dubbele voorsprong, maar het stelde de ploeg niet gerust. "Na ons tweede doelpunt scoorden zij meteen. Op dat punt in de wedstrijd dachten we meer aan het vermijden van de gelijkmaker dan aan het maken van een derde doelpunt. De omstandigheden waren ingewikkeld: een klein veld met veel wind en regen, dan speel je niet altijd mooi voetbal."