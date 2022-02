Mata was al bezig met match tegen The Great Old: "Dat leeft, iedereen wil Antwerp kloppen"

Na de match tegen Eupen was de blik bij de meeste Bruggelingen al gericht op de topper tegen Antwerp van komend weekend. Am Kehrweg was het vooral: inpakken met de drie punten en wegwezen.

Zo ook bij Clinton Mata, die niet al te veel wou zeggen over de prestatie tegen Eupen. "Dat wordt een belangrijke match", blikte de verdediger vooruit. "het wordt wel niet beslissend, maar het is een topper die leeft bij de supporters. Iedereen wil Antwerp kloppen."

De rivaliteit tussen de twee clubs is stilaan gegroeid sinds The Great Old weer in 1A zit. Club wil tegen Antwerp tonen wie de betere is. "Ons spelpeil gaat omhoog. Die match komt op het juiste moment. Nu is het bij ons gewoon zaak om elke match te winnen en te zien waar we uitkomen. Drie punten per keer."