Volg Eupen - KV Mechelen vanaf 16u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

KVM is goed op weg om de Europe Play-Offs te halen. Het mag niet meer misgaan, tenzij de Panda's toch nog voor spanning zorgen op dat vlak. Eupen vloerde KV dit seizoen al twee keer.

Een teken dat KV Mechelen als ploeg Eupen best wel ligt. De eerste overwinning maakte deel uit van de uitstekende seizoensstart van Eupen, de tweede zege was in het kader van de Beker van België. Twee keer werd het 1-3 in Mechelen. Aan de Oostkantonners om te tonen dat ze het aan de Kehrweg ook kunnen. Eupen is zelf nog niet helemaal uit degradatiegevaar: het telt vijf punten voorsprong op Seraing.

Bij Mechelen zouden ze het zich amper kunnen voorstellen als ze in drie wedstrijden tegen Eupen niet één keer kunnen winnen. Al drie keer na mekaar bleef Malinwa steken op een gelijkspel. Tijd dus om nog eens een driepunter te boeken, zeker met een Hugo Cuypers die de laatste weken een garantie is op doelpunten.

Voorlopig nog spanning voor play-offs en degradatiestrijd

Als de bezoekers aan het langste eind trekken, zetten ze een grote stap richting Europe Play-Offs en kunnen ze na dit weekend mathematisch zeker zijn. Zoniet, dan moeten ze toch enigszins bang afwachten wat het resultaat van Cercle is. Spanning is er voorlopig zeker nog onderaan. Een tweede thuisoverwinning op rij zou betekenen dat Eupen definitief het degradatiespook vaarwel zegt.

Kan u de uitslag van deze wedstrijd juist voorspellen? Dan zit er zeker een mooie prijs in via BETFIRST! Een overwinning van Mechelen levert u 2,40x uw inzet op, bij een zege voor Eupen kan u 2,95x uw inzet verdienen. Voorspelt u correct een gelijkspel, dan verdient u 3,65x uw inzet!