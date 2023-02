Volg Eupen - Westerlo vanavond om 18u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

De zege tegen KV Mechelen zette het knappe seizoen van Westerlo nog eens in de verf. Wat Genk enkele dagen geleden niet lukte, wil Westerlo nu doen: gaan winnen in Eupen.

De Panda's tankten vertrouwen met de puntendeling met de leider, al mochten ze zich wel beklagen over de afgekeurde 2-1. In elk geval is dat behaalde puntje wat Eupen boven de degradatieplaatsen houdt. Het blijft een intense strijd die de mannen van Edward Still moeten voeren en elk punt kan belangrijk zijn. Ze toonden woensdag dat een bezoek aan de Kehrweg geen parkwandeling betekent voor de tegenstander.

Na enkele weken waarin de beloning voor het geleverde spel uitbleef, heeft het Westerlo ongetwijfeld deugd gedaan dat het tegen KV Mechelen nog eens kon uitpakken. Kyan Vaesen ontpopte zich met twee doelpunten tot de ideale vervanger van de vertrokken Foster. De vraag is nu of Vaesen kan bevestigen, samen met zijn ploegmaats. Westerlo staat nog mooi in de top acht en wil dat met een zege zo houden.

Eupen moet met Lambert een belangrijke kracht missen vanwege schorsing. Voorts is Gorenc de enige afwezige bij de thuisploeg. Nacer Chadli viel op de vorige speeldag geblesseerd uit en voegt zich dus weer bij de Westelse ziekenboeg, waar ook Perdichizzi, Mineiro, Bernat en Daci nog vertoeven.

