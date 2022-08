Volg Cercle Brugge - KV Mechelen om 18u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Cercle Brugge en KV Mechelen gaan zaterdag beiden voor hun tweede overwinning van het seizoen. Wie die behaalt, staat netjes tussen de mensen. De verliezer gaat met 3 op 12 eerder onderaan bengelen.

In Westerlo was het niet top, al hielp de numerieke minderheid niet. Heel sterk tegen Anderlecht. Dan weer matig bij Standard. Cercle Brugge heeft in de eerste weken van dit seizoen al verschillende gezichten laten zien. Het scoorde tot dusver slechts 1 keer en moet nog de juiste manier vinden om het vertrek van Matondo op te vangen. Anderzijds heeft het een sterke thuisreputatie en die dient dit weekend bevestigd te worden.

KV Mechelen vond in de eerste twee speeldagen geen antwoord op zijn defensieve problemen, maar was tegen Union weer het Malinwa dat we kennen. Veel gretigheid, druk naar voren en de rest volgde vanzelf. Was dit nu het échte begin van het seizoen van KV Mechelen of was het slechts een opflakkering? Mogelijk is het antwoord zaterdagavond gekend.

Bij Cercle Brugge ontbreken Miangue, Utkus en Sousa. Naar de opstelling van Mechelen is het nog gissen, want Da Cruz, Ngoy, Shved en Vanlerberghe zijn onzeker. Trainer Buijs verwacht wel dat enkelen van hen wel degelijk in actie kunnen komen. Daarnaast is Wouters zeker afwezig, net als de langdurig geblesseerden Bijker en Mrabti.

