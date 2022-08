Volg Zulte Waregem-Charleroi hier live vanaf 16u

Kan Zulte Waregem een einde maken aan een slechte reeks tegen Charleroi? Het is van december 2019 geleden dat Essevee nog is kon winnen van de Zebra's (2-0 in de beker van België). Nadien volgden drie verliespartijen en twee gelijkespelen in de competitie. Leye weet wat hem te wachten staat.

Na vier speeldagen telt de thuisploeg vier punten, al had dit gerust meer kunnen zijn. Essevee speelt sinds de start van de nieuwe competitie zeer aanvallend, maar de afwerking ontbreekt. Tegen Antwerp, Club Brugge en Genk zat er meer in. Mbaye Leye en zijn spelers willen de zware nederlaag van vorige week tegen Genk (1-4) graag doorspoelen met een tweede overwinning van het seizoen. Hiervoor moet het Charleroi opzij zetten.

De Zebra's tellen twee punten meer dan de thuisploeg. Met overwinningen tegen Eupen en Seraing staan de Carolos voorlopig op een gedeelde achtste plaats. Het doel dit seizoen van Charleroi is duidelijk, de top zes halen. Hiervoor kan het de goede reeks die ze tegen Zulte Waregem neerleggen best verlengen. Met drie overwinningen en twee gelijkespelen in de laatste vijf onderlinge duels.

Veel duels

Beide coaches verwachten een wedstrijd met veel duels. Daar hebben ze afgelopen week dan ook de nadruk op gezet. "Zondag zal het vooral cruciaal zijn om agressiviteit te tonen in de duels. Pas wanneer we de duels winnen, kunnen we beginnen voetballen", was Mbaye Leye duidelijk tijdens de persconferentie vooraf aan deze wedstrijd. Edward Still heeft hier dan ook hard op gewerkt. "We beseffen heel goed dat we de bal niet eenvoudig zullen kunnen rondtikken, aangezien er van bij de start veel duels zullen zijn", vertelde de coach van Charleroi naar aanleiding van deze wedstrijd.

Mbaye Leye wil de drie punten absoluut thuis houden vandaag. "Het is belangrijk dat we het goede werk van de eerste vier wedstrijden nu omzetten in punten. We voetballen bij momenten goed, verdedigen stevig en tonen mentaliteit op het veld. Deze zaken moeten nu resulteren in een overwinning. We spelen tegen Chareleroi om te winnen", is de Senegalees duidelijk. Al moet hij het wel zonder Jean-Luc Dompé doen. De smaakmaker van vorig seizoen, met twee doelpunten en 14 assits, vertrok afgelopen week voor een kleine twee miljoen euro naar het Duitse Hamburger SV. Benieuwd hoe hard de Fransman gemist zal worden in de Elindus Arena.

