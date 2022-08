Volg Cercle Brugge - Zulte Waregem om 18u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Cercle Brugge en Zulte Waregem staan voor een duel dat hun seizoen al richting kan geven. Aansluiting met de middenmoot of onderaan bengelen: dat staat nu reeds op het spel.

Beide teams vatten de speeldag aan met 4 op 15. Aangezien het buitenshuis nog niets raapte, moet Cercle in Jan Breydel de punten pakken. Het is nog steeds een moeilijk te bespelen ploeg voor tegenstanders, maar scoort o zo moeilijk. Na dit weekend zijn drie van de vier volgende matchen tegen Club, Antwerp en Gent. Dat maakt de wedstrijd van deze zaterdagavond nog wat belangrijker voor groen-zwart.

Ook het belang van deze affiche voor Zulte Waregem moet niet onderschat worden. Dat leek nochtans goed aan het seizoen begonnen, zeker na het gelijkspel bij Club Brugge. Nadien volgde echter een 1-4 tegen Genk en een 1-3 tegen Charleroi in eigen huis. Dat was toch even slikken. Aan Essevee om aan te knopen met die betere prestaties uit de eerste competitieweken.

Geen Daland en Deman

Cercle Brugge moet met Daland en Deman enkele titularissen missen. Ook Gboho, Kehrer, Sousa, Utkus en Minague liggen in de lappenmand. Op dat vlak iets minder zorgen bij Zulte Waregem, al missen de bezoekers ook wel Sörmo, De Buyser en Gano.

Kan u de uitslag van Cercle - Zulte Waregem juist voorspellen? Bij BETFIRST kan u bij een zege van Cercle 1,83x uw inzet verdienen. Een gelijkspel levert 4,15x uw inzet op en een zege voor Zulte Waregem zelfs 4,25x uw inzet!