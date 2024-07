Kortrijk op zoek naar veilig seizoen, Gent naar de top met transferbeslommeringen als zwaard van Damocles

Na de 4-1 tegen Vikingur mag KAA Gent zich nu opmaken voor de eerste wedstrijd in de competitie. KV Kortrijk is dan de eerste tegenstander. De Kerels willen een veilig(er) seizoen doormaken als vorig jaar.

"We gaan er alles aan doen wat we kunnen", aldus Freyr Alexandersson in zijn analyse vooraf. "Het seizoen beginnen met een overwinning in eigen huis? Dat is wat we heel graag willen en dat is voor ons een droomscenario."

"We moeten het doen met het materiaal dat ter beschikking is en daar het maximale uithalen", beseft de IJslandse coach van dienst. Hij moet het wel doen zonder een aantal absolute sterkhouders de eerste weken.

Gilles Dewaele en Djiby Seck hebben een verrekking in de knie en zullen nog enkele weken aan de kant staan, Abdou Sissako werd vrijdagvoormiddag geopereerd aan de meniscus. Vermoedelijk is hij zes weken out. Dat laten De Kerels weten op hun webstek.

Ook bij KAA Gent willen ze graag uitpakken met een goede eerste prestatie. "De match tegen Kortrijk is ook meteen van groot belang, want we willen er ook in de competitie staan", liet Wouter Vrancken al weten na de zege tegen Vikingur.

Tarik Tissoudali is vertrokken naar PAOK Saloniki, alle andere spelers blijven tot op heden wel nog actief voor de Buffalo's en kunnen dus ook 'gewoon' aantreden in Kortrijk. Wij trekken ook ter plaatse en houden u op de hoogte.