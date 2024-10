LIVE: Proifteert Antwerp van puntenverlies Racing Genk of trekt Cercle de Europese lijn door?

Om 16u treffen Antwerp en Cercle Brugge elkaar voor een interessant duels tussen twee sterke teams. Kan Antwerp de lijn doortrekken tegen het Cercle Brugge dat opnieuw op de rails lijkt te staan?

De Great Old is onder leiding van Jonas De Roeck aan een reeksje bezig in de competitie. De laatste verliespartij dateert al van 24 augustus en ondertussen heeft Antwerp drie wedstrijden op rij gewonnen. Al is Jonas De Roeck wel op zijn hoede.

Oppassen tegen Cercle

"Je moet altijd oppassen tegen Cercle. Ze zijn fysiek heel sterk en hebben veel kwaliteiten in hun spelersgroep die die speelstijl ligt", aldus De Roeck daags voor het treffen. Dat Cercle Brugge afgelopen donderdag nog Europees gespeeld heeft kan dan weer wel in het voordeel van Antwerp spelen vindt De Roeck.

Fysiek misschien wel maar mentaal heeft de Europese wedstrijd toch een boost gegeven in de kleedkamer van Cercle. De vereniging was zeer matig aan de competitie begonnen en bengelt momenteel nog op de voorlaatste plaats in het klassement.

Denkey terug in vorm

Al werd er twee weken geleden wel gewonnen van AA Gent, gelijk gespeeld tegen STVV én afgelopen donderdag knap gewonnen met 6-2 van Sankt Gallen waardoor Cercle Brugge door het doelpuntensaldo aan de leiding staat in de league fase van de Conference League.

Om punten te rapen op de Bosuil lijkt Cercle opnieuw te kunnen rekenen op Kevin Denkey die een hattrick maakte tegen Cercle Brugge. De recente geschiedenis geeft Cercle bovendien moed want vorig seizoen won Cercle met 1-2 bij Antwerp. De jaren daarvoor was Antwerp echter nagenoeg altijd de sterkste.