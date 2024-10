LIVE: Standard laat zich niet doen tegen onuitgegeven Antwerp maar kansen blijven uit

Op de vorige speeldag werd leider RC Genk de grote winnaar door het puntenverlies van Antwerp, Gent en Anderlecht. Deze week wil Antwerp dat opnieuw goedmaken door te winnen van Standard in het eigen Bosuilstadion.

Als er één club is in Vlaanderen die we mogen vergelijken met Standard is het toch wel Antwerp. De sfeer die van de tribunes rolt, de tifo's en de verboden pyro die soms door de supporters in de lucht worden geschoten... Ze hebben bovendien ook dezelfde clubkleuren. Als die twee ploegen dan tegen elkaar spelen, zijn alle elementen aanwezig voor een uitstekende voetbalnamiddag in het Bosuilstadion.

Antwerps vertrouwen met een kleine deuk

Antwerp is bezig aan een uitstekende reeks in de competitie met 6 wedstrijden zonder nederlaag en 14/18. Vorige speeldag kon de sterke 12 op 12 echter niet doorgetrokken worden op het veld van OH Leuven. Al was Antwerp vooral blij dat ze nog met een puntje konden vertrekken in Leuven. "Soms moet je tevreden zijn met het punt dat je hebt en dat verdedigen", klonk het toen nog uit de mond van Vincent Janssen.

© photonews

Door de zege van KV Mechelen zaterdag moet Antwerp nu Malinwa naast zich dulden op de tweede plaats van het klassement. Als ze alleen tweede willen blijven en de kloof op Racing Genk minstens 5 punten willen houden, moet er dus gewonnen worden tegen Standard.

Kan Standard bevestigen?

Standard beleeft dan weer een heel wisselvallig seizoen en heeft met een doelpuntensaldo van 7-9 na elf speeldagen de reputatie van een saaie ploeg te zijn. Vorige speeldag pakten de Rouches wel een heel belangrijke overwinning in het altijd beladen duel tegen Charleroi. Na nederlagen tegen Anderlecht en Westerlo waren de drie punten meer dan welkom voor Leko en co.

© photonews

Omdat het mdidenveld in het klassement nog steeds zeer breed is, kan Standard met een overwinning van plaats 10 naar plaats 4 klimmen, afhankelijk van de uitslagen op de andere velden. Een uitstekende motivatie voor Standard om te tonen dat ze op de goede weg zijn na enkele mindere seizoenen.

Wat wordt het om 16u op de Bosuil? Vorig jaar won Antwerp met maar liefst 6-0 van Standard, pakken de Rouches revanche of blijft Antwerp ongeslagen? Volg het LIVE bij Voetbalkrant.