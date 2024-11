Club Brugge wacht lang om zege tegen Dender veilig te stellen, Talbi zorgt voor de verlossing

Club Brugge heeft thuis Dender met 4-1 verslagen. Hoewel de score anders doet vermoeden had blauw-zwart het lastig met de promovendus in de tweede helft.

Na de 7-0 tegen STVV en de 1-1 op het veld van Celtic in de Champions League wilde Club Brugge zijn reeks van 13 op 15 en zeven ongeslagen wedstrijden in de Belgische competitie verder zetten tegen Dender.

De ploeg van Vincent Euvrard was met 3 op 15 wat op de sukkel en moest het spel ook ondergaan in het eerste kwartier. Toch kwamen de bezoekers via een goed uitgespeelde aanval op voorsprong via Kvet.

Club reageerde en zette de scheve situatie in een kwartier weer recht. Jutgla werkte een snelle tegenaanval en een-tweetje met Skov Olsen goed af, diezelfde Skov Olsen schoof de 2-1 laag binnen.

Het bleef daarna stevig op en af gaan. In de blessuretijd van de eerste helft hield Mignolet de 2-2 van Schiedler uit zijn doel, Tzolis trapt in de tegenaanval via de voet van Verrips op de paal. De stand bij de rust was zo 2-1.

Geen penalty voor Dender, Talbi verlost Club in het slot

In het begin van de tweede helft ontsnapte Club aan een penalty voor Dender. De bal ging in de zestien eerst op zijn borst en dan op zijn arm, maar scheidsrechter Put en de VAR legden de bal niet op de stip.

Verder was er bijzonder weinig te beleven, Club bakte er weinig van in de tweede helft. Het bleef zo bijzonder spannend want met de krappe voorsprong was de zege nooit veilig. Tot Talbi een minuut voor tijd voor de verlossing zorgde.

Sabbe verlegde goed van rechts naar links, Talbi controleerde goed met de borst en knalde de 3-1 door de benen van doelman Devriendt. In de blessuretijd scoorde Talbi ook de 4-1 en stelde de zege zo helemaal veilig.