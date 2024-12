LIVE: KV Mechelen en Standard moeten allebei dipje achter zich laten om met goed gevoel 2025 te kunnen aanvangen

KV Mechelen en Standard hebben allebei al een hele tijd niet meer gewonnen. Welke van deze ploegen kan alsnog met een goed gevoel het nieuwe jaar in?

Als we de meest recente cijfers erbij halen, zien we dat de Kakkers en de Rouches in een identieke situatie verkeren. Beide clubs hebben al vier competitiewedstrijden op rij niet meer gewonnen. Het zijn vijf wedstrijden zonder zege als we er ook hun affiche in de Beker van België bijrekenen. KVM sneuvelde in de beker na penalty's, Standard na verlengingen.

Het maakt de drang naar een opsteker in de competitie alleen nog maar groter. Als KV Mechelen in de beginfase van het kampioenschap op voorsprong kwam, was het haast een zekerheid dat de ploeg van Besnik Hasi via snelle omschakelingen op weg was naar een ruime zege. Tegenwoordig beschikt Malinwa niet meer over de duelkracht en de efficiëntie om een match in een beslissende plooi te leggen.

KV Mechelen nog altijd dicht bij top 6

Ze kunnen zich in Mechelen wel troosten met het gegeven dat ook heel wat concurrenten blijven zoeken naar regelmaat en dus kansen lieten liggen om hen te passeren. Ondanks het puntenverlies van de laatste tijd staat KV nog altijd 7e, op amper twee punten van de top 6. Standard is één van die ploegen die KV inmiddels voorbij hadden kunnen steken.

Hoewel er al veel te doen was rond de jonge doelman Epolo, blijft hét grote pijnpunt van de Luikenaars het offensief bilan. In meer dan de helft van zijn competitiewedstrijden heeft Standard niet gescoord. Met de zwakste aanval uit de Jupiler Pro League is het moeilijk om vooruitgang te boeken. Toch is de top zes niet buiten bereik, maar de zone met de laatste vier teams uit de rangschikking is even dichtbij.

Zowel KVM als Standard gehavend

Een belangrijk duel dus op Boxing Day, met KVM dat voorlopig twee punten meer telt dan Standard. Mechelen mist op deze tweede kerstdag Antonio, Konaté, Van Cleemput, Vanheusden, Storm en Foulon. Standard doet het zonder Bates, Bodart, Bolingoli, Calut en Ngoy. Volg KV Mechelen - Standard om 18u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!