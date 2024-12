LIVE: OHL droomt nog van de top maar strijdt dit seizoen net als tegenstander Beerschot eerst voor het behoud

Met welk gevoel OHL en Beerschot de jaarwisseling tegemoet gaan, hangt grotendeels af van het resultaat van hun onderling duel. Sowieso blijft er nog werk aan de winkel, maar hun kansen op het behoud worden wel mee bepaald door de afloop van de match van vrijdagavond.

We kaderen deze wedstrijd dus als een belangrijke affiche in de degradatiestrijd, ook al is de middenmoot niet ver weg voor OHL. De Leuvenaars hebben daar nog altijd de aansluiting mee en steken mits een overwinning sowieso Westerlo voorbij. Tegelijkertijd staan ze ook wel weer met de voeten op de grond, na dat late strafschopdoelpunt van Cercle-speler Olaigbe, vijf dagen geleden in Jan Breydel.

Op de lange termijn heeft OHL nog altijd het potentieel om een topclub te worden, beweert CEO Frédéric Van den Steen in HLN. Eerst is het wel zaak om net als vorig seizoen de playdowns te vermijden. Dan moet je in eigen huis de hekkensluiter kunnen verslaan. Met een 1-1, een 1-0-zege en een 1-0-verlies is de toon onder kersverse trainer Chris Coleman gezet: de nadruk ligt op de organisatie.

Beerschot kan aansluiting vinden mits zege

Bij Beerschot is er nu al een hele tijd sprake van beterschap ten opzichte van het seizoensbegin, maar het is de vraag of de ploeg van Dirk Kuyt ook in voldoende mate terrein goedmaakt. Thuiswedstrijden tegen Standard en Kortrijk leverden telkens een gelijkspel op. Dat zouden eigenlijk winstpartijen moeten zijn. Bij een zege in Leuven kan Beerschot wel eindelijk in de nek komen hijgen bij de andere teams onderaan.

Op verplaatsing is het moeilijker om tot resultaten te komen dan op Het Kiel, maar er zal toch ook eens een succes buitenshuis moeten bijzitten om operatie redding tot een goed einde te brengen. Geen beter moment om dit te realiseren als vlak voor de jaarwisseling. Om maar aan te geven: de belangen zijn groot voor beide clubs.

OHL hoopt op een fitte Mathieu Maertens

Maertens is twijfelachtig. OHL duimt dat de sterkhouder speelklaar geraakt, want moet sowieso al Pletinckx, Tsoungui, Vlietinck, Ricca en Akimoto missen. Die laatste twee zijn geschorst. Beerschot stelt het zonder Fayed en Sanusi. Volg OH Leuven - Beerschot vanavond om 18u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!