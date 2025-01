LIVE: verlaat Cercle de zone met de laatste vier of schiet KV Mechelen met zijn nieuwkomers meteen raak?

Meteen na de korte winterstop staat er zowel voor Cercle Brugge als voor KV Mechelen een belangrijke wedstrijd op het programma. De thuisploeg wil achteraan weggeraken, de bezoekers willen de aansluiting met de subtop behouden.

Terwijl de vorige coach Miron Muslic met Plymouth een nieuwe ploeg gevonden heeft, tracht Ferdinand Feldhofer nog meer zijn stempel te drukken op Cercle Brugge. In welk systeem dat is, maakt hem niet zozeer uit, maar ook hij hamert op een goede pressing aan een hoge intensiteit. Dat moet het recept worden om Cercle in de JPL te houden.

Cercle Brugge is inmiddels vier wedstrijden ongeslagen. Mogelijk is de kentering dus ingezet. Al is dat wel een voorbarige conclusie, want de statistieken in die matchen zeggen alles. Er werden weinig doelpunten geïncasseerd maar er werd ook weinig gescoord. Cercle heeft de kans om over STVV en Westerlo te springen. Dan zou het fijn zijn als de bal wat vaker tegen de netten ging.

KV Mechelen met vers bloed in defensief compartiment

Met dat probleem heeft KV Mechelen de laatste tijd ook te maken, terwijl er in het seizoensbegin zo vlot gescoord werd. Het kan dus verkeren. Besnik Hasi wil graag ook defensief meer keuze en daarom verlangde hij naar een nieuwe verdedigende middenvelder en een centrale verdediger. Tim Matthys heeft op dat vlak al geleverd.

Hasi hoopte dat de nieuwkomers begin januari er al zouden zijn. En voila: Fredrik Hammar en Stephen Welsh zijn dit weekend al speelgerechtigd. Vooral de komst van Welsh is geen overbodige luxe omdat Van den Eynden vier maanden out is. Het blijft wel de vraag of er offensief nog voldoende schwung in het elftal zit. Door de zeges van Union en Standard is het ook voor KVM best meteen 'bingo' in 2025.

Nog geen Bill Antonio bij KVM

Ook Cercle Brugge heeft al een nieuwkomer beet maar spits Steve Ngoura is momenteel nog geblesseerd. Van den Eynden vervoegt dus de Mechelse blessurelijst, met Storm, Foulon, Konaté, Vanheusden en Thoelen die eveneens buiten strijd zijn. Voor Antonio komt deze match nog te vroeg. Volg Cercle Brugge - KV Mechelen om 19u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!