LIVE: Charleroi met voorsprong rust in bij Gent!

Speeldag 22 begint op vrijdagavond met een clash tussen KAA Gent en Sporting Charleroi. Beide ploegen kunnen de punten andermaal goed gebruiken en zullen er dus alles moeten aan doen om te schitteren.

KAA Gent staat voorlopig zesde in de Jupiler Pro League, maar het zette vorige week in Dender wel een vrij makke prestatie neer. En dus moeten ze zeker voor eigen volk hun supporters eens iets gaan gunnen.

Beslissers

"Alle wedstrijden zijn een must win op dit moment, zeker in de laatste fase van de competitie", beseft Wouter Vrancken op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel met Charleroi.

"We gaan ernaartoe met het vertrouwen dat de organisatie goed stond tegen Dender, maar dat het beter zal moeten zijn in de laatste dertig meter. Meer duidelijke en betere keuzes, meer beweeglijkheid, meer punch."

Ongeduldig

"Daar moeten we op hameren en daar moeten we voor gaan", is de oefenmeester van de Buffalo's duidelijk in aanloop naar de match van vrijdagavond. Ondertussen is er nog steeds geen nieuwe spits gevonden bij Gent.

"Natuurlijk word ik ongeduldig, zeker en vast. We weten dat we wel wat kwaliteit kunnen gebruiken om het verschil te maken. De stabiliteit is er, maar in het beslissende deel om een match te winnen moet het meer zijn. Dan kan je daar wel iets meer verwachten."