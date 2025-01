LIVE: Aantrekkelijk voetbal maar weinig punten: kan Westerlo Genk in eigen huis verrassen?

Zaterdagnamiddag trekt leider Genk naar 't Kuipje om het op nemen tegen Westerlo. Klimmen de Kemphanen uit de gevarenzone, of blijft Genk comfortabel leider?

KRC Genk en Westerlo spelen zaterdagnamiddag hun 23e competitiewedstrijd van het seizoen. Voor beide clubs een belangrijke: Genk wil leider blijven terwijl Club Brugge nog steeds op één punt van de Limburgers staat.

Westerlo zit dan weer in een heel andere situatie. De Kemphanen staat ietwat verrassend in de gevarenzone. Ze verloren afgelopen weekend op het veld van Antwerp, al was daar meer te halen.

En dat is niet de eerste keer dit seizoen, terwijl ze toch iedere wedstrijd heel aantrekkelijk voetbal brengen. Beide ploegen kunnen wel op een zo goed als volledig fitte kern rekenen.

Bij Genk is Yira Sor er nog steeds niet bij, terwijl ex-Genkie Rubin Seigers niet fit is bij Westerlo. Het is trouwens de eerste Westerlo-Genk sinds de salonremise van afgelopen seizoen, toen eindigde de wedstrijd op een 1-1 gelijkspel en werd er de laatste vijf minuten niet meer gevoetbald.

Genk verloor dit seizoen vier keer, vier keer op verplaatsing. Als we de recente geschiedenis induiken zien we wel dat het al van 2012 is geleden dat Westerlo nog eens kon winnen van de Limburgers. Kan Timmy Simons hier verandering in brengen?