LIVE: Dender nooit bij laatste vier gestaan maar vecht in Mechelen voor overleving: "Eerste keer met de rug tegen de muur"

KV Mechelen heeft zich vorig weekend al gered maar Dender nog niet. De ploeg van Vincent Euvrard heeft tot dusver nog op geen enkel moment bij de laatste vier gestaan. Enkel bij winst in Mechelen is Dender zeker dat het op de slotspeeldag niet alsnog in de play-downs tuimelt.

Na een 1 op 12 dreigt de reguliere competitie net iets te lang te duren voor Dender. Uitgezonderd de wedstrijd bij Union had er wel meer ingezeten en dat moet de burger moed geven. KV Mechelen kan dankzij die cruciale driepunter in Charleroi vorige zaterdag nu een ontspannen laatste thuismatch spelen in de competitie. Het wordt ook interessant om te zien wat het wegvallen van de druk doet met Malinwa.

Interim-coach Fred Vanderbiest leeft alleszins mee met de Oost-Vlaamse tegenstander. "Dender zit in de situatie waar wij vorige week in zaten. Wij hadden wel nog twee matchen om ons rechtstreeks te redden, zij hebben er één: dat is een wereld van verschil qua druk. Als promovendus hebben ze het met weinig middelen goed gedaan, maar nu is het van moeten en staan ze voor de eerste keer met de rug tegen de muur."

Dender een match meer gewonnen dan Cercle

Voorlopig staat Dender op basis van aantal gewonnen matchen nog net niet virtueel in de play-downs. "Ze hebben het wel in eigen handen: bij winst zijn ze gered. Pakken ze een punt, dan zijn ze afhankelijk van STVV en Cercle. Vele Dender-spelers hadden nog nooit op 1A-niveau gespeeld en willen er nu alles aan doen om daar te blijven."

STVV treft met OHL nog een concurrent en Cercle het wisselvallige Anderlecht: Dender doet er dus goed aan om zelf de klus te klaren. Als de belangen niet zo groot waren in de degradatiestrijd, dan zou KV Mechelen - Dender in het teken staan van de terugkeer van Michael Verrips Achter de Kazerne. De Nederlandse doelman vertrok in 2019 bij KVM na een contractbreuk.

Nog geen Schoofs bij KVM en Ruyssen geschorst bij Dender

Mechelen mist nog steeds Schoofs, Raemaekers, Van den Eynden en Vandenheusden. Marsa is onzeker. Bij Dender weten ze dat Fila en Pupe nog moeten revalideren. Daarnaast ontbreekt ook de geschorste Ruyssen. Volg KV Mechelen - Dender om 18u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!