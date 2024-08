Live: Wie pakt de volle buit in clash der promovendi?

Na 5 speeldagen in de Jupiler Pro League komen twee oude bekende elkaar opnieuw tegen. De kampioen van de Challenger Pro League Beerschot neemt het namelijk op tegen runner-up Dender. Beide ploegen hebben de promotie alvast helemaal anders beleefd.

Runner-up beter weg dan de kampioen

Als kampioen mocht Beerschot namelijk nog niet vieren dit seizoen. Na 5 speeldagen staan ze laatste met één schamel puntje. Een overwinning is welkom in het Olympisch stadion om opnieuw onder de mensen te komen in de onderste regionen van het klassement.

Dender heeft een gans ander seizoensbegin gehad. Men beschouwde hen als vogel voor de kat maar De Kadavers openden met 7/9 en verloren pas vorige week hun eerste wedstrijd, thuis tegen Club Bruggge. Met 8 punten staan ze op een mooie 5e plek. Is Beerschot als medepromovendi jaloers op de start die ze bij Dender hebben gehad?

© photonews

Transferweek

Het was bij Beerschot al even duidelijk dat er versterkingen moesten bijkomen om de groep cmpetitief te maken. Deze week lijken de Saoedische eigenaars dan toch in actie gekomen te zijn. Vooral voorin leek er gebrek aan een stevige spits die af en toe zijn goaltjes meepikte. Daarvoor is Beerschot gaan aankloppen bij RSCA en hebben ze Antoine Collasin overgenomen.

Ook nog niew deze week: een transfervrije verdediger die van Nottingham Forest komt Loïc Mbe Soh en jeugdspeler Oscar Vargas kreegn een profcontract. Is dat genoeg kwaliteit om Beerschot in de Jupiler Pro League te houden?

Dender kan nog even teren op de goede seizoensstart maar kon ondertussen twee wedstrijden niet winnen. Tegen Beerschot kunnen ze die negatieve spiraal doorbreken want anders lijk de weg naar beneden toch opnieuw ingezet.