LIVE: Wat kan Mechelen met tien tegen elf nog in Gent?

KAA Gent wil in de stand graag over Mechelen springen. Vrancken kiest voor Dean in plaats van Gudjohnsen voorin. Ook Gambor en Mitrovic zijn nieuw in de basis. Bij KV Mechelen verhuizen Belghalli en Van Den Eynden naar de bank. Van Cleemput en Lauberbach komen tussen de lijnen. Volg het HIER live!

60' 18"

Discussieer live mee! Lees 16 reacties... 59

Eerst Schoofs met de inzet, daarna een ongeziene misser van Belghali. Roef net op tijd terug bij de pinken!

57

En nu een kopbal van Raemaekers, maar Roef kan pakken.

55

Storm met een schot, maar Roef kan nog in corner duwen.

53

"Leo, altijd bij ons!" aldus een spandoek tijdens de MIA-minuut in Gent.

51

Plots een vrije kopkans voor Mitrovic, maar naast!

48

Begin van de tweede helft. Wat gaat Mechelen verzinnen?

47

2e gele kaart voor Jules Van Cleemput



47

Gele kaart voor Jules Van Cleemput



46

De bal rolt opnieuw. Dubbele wissel bij Mechelen!

46

Lion Lauberbach

Rafik Belghali



46

Jose Marsa

Ahmed Touba



46

De bal rolt opnieuw!





Rust





Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.

45+4

En zo meteen rusten met 2-0 en elf tegen tien. Dat wordt moeilijk op te lossen tijdens de rust.

45+2

Domme, domme Jules Van Cleemput. Hij krijgt een gele kaart voor een fout op Delorge en gaat vervolgens uit zijn plaat. Meteen een tweede gele kaart, einde verhaal!

45+1

Enkel de extra tijd nog. Gambor zet zich door, maar toch een doeltrap uiteindelijk. Gent blijft wel baas!

45

We krijgen 3 minuten blessuretijd.

43

Mechelen moet iets verzinnen, maar ze komen nauwelijks in de zone van de waarheid!

40

We kabbelen stilaan richting rust!

37

Foulon wacht te lang om mee te geven aan Lauberbach, die buitenspel staat en ook nog eens slecht controleert.

34

Het antwoord van Mechelen laat op zich wachten.

31



Doelpunt van Noah Fadiga (Omri Gandelman)



31

Een lang uitgesponnen aanval komt bij Noah Fadiga. Die trapt uit de draai, de bal wijkt af en zo is De Wolf helemaal op het verkeerde been gezet. Gent op rozen, nu al!

28

Het tempo is een beetje ingezakt. Wanneer krijgen we nog eens iets?

25

Storm met een trap op doel, maar hij stond buitenspel.

23

Halfweg de eerste helft. Gent probeert de bal te monopoliseren, maar makkelijk is dat niet.

20

En nu Schoofs zelf. Ook hij raakt niet voorbij Roef, wel een corner!

17

Mechelen komt nu wel wat opzetten!

14

Schoofs met een voorzet tot bij Lauberbach. Die trapt onbezonnen over, tot ongeloof van de assistgever ook.

12

Gele kaart voor Daam Foulon



12

Foulon gaat er aan hangen bij Fadiga en dat is dan een gele prent!

10

Een schot van Surdez wijkt af op Dean en zo moet De Wolf alweer ingrijpen!

9

Deze keer Fadiga met de inzet, maar bij Mechelen werken ze nog in corner.

6



Doelpunt van Franck Surdez (Mathias Delorge)



6

En zo is het al meteen raak. Voorzet vanop rechts van Delorge en Surdez kan wel heel makkelijk voorbij De Wolf werken.

4

Surdez zet zich goed door. Gandelman steekt nog een voetje tussen zijn schotje en zo wordt het plots veel gevaarlijker. Net naast!

1

En de bal rolt in de Planet Group Arena!

1

KAA Gent - KV Mechelen: 0-0



19:15

Bashir Abdi komt de aftrap geven. Meteen een hoogtepunt!

KAA Gent: Archie Brown - Tsuyoshi Watanabe - Omri Gandelman - Hugo Gambor - Stefan Mitrovic - Mathias Delorge - Franck Surdez - Max Dean - Noah Fadiga - Sven Kums - Davy Roef

Bank: Daniel Schmidt - Pieter Gerkens - Andri Gudjohnsen - Momodou Sonko - Atsuki Ito - Matisse Samoise - Jordan Torunarigha - Nurio Fortuna - Helio Varela



KV Mechelen: Ortwin De Wolf - Jules Van Cleemput - Jose Marsa - Toon Raemaekers - Nikola Storm - Rob Schoofs - Kerim Mrabti - Lion Lauberbach - Daam Foulon - Ouattara Aziz - Patrick PflΓΌcke

Bank: Ahmed Touba - Geoffrey Hairemans - Petter Nosakhare Dahl - Benito Raman - Yannick Thoelen - Rafik Belghali - Bas van den Eynden - Bilal Bafdili - Elton Yeboah

Vooraf

KAA Gent wil in de stand graag over Mechelen springen. Vrancken kiest voor Dean in plaats van Gudjohnsen voorin. Ook Gambor en Mitrovic zijn nieuw in de basis. Bij KV Mechelen verhuizen Belghalli en Van Den Eynden naar de bank. Van Cleemput en Lauberbach komen tussen de lijnen.



Vooraf





https://www.voetbalkrant.com/nieuws/2024-09-15/live-wouter-vrancken-wil-winnen-met-gent-tegen-ex-ploeg-mechelen-daarom-schat-ik-ze-sterk-in?1107819 Deze pagina is niet zichtbaar voor de gewone bezoeker!