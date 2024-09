LIVE: Wouter Vrancken wil winnen met Gent tegen ex-ploeg Mechelen: "Daarom schat ik ze sterk in"

KAA Gent en KV Mechelen sluiten speeldag 7 af in de Jupiler Pro League. Voor beide teams een uitgelezen moment om nog eens een aantal punten te sprokkelen.

KAA Gent heeft weliswaar nog een wedstrijd extra te spelen tegen Cercle Brugge, maar met zeven punten staan ze op dit moment onder KV Mechelen dat acht eenheden telt. Aan de Buffalo's om dus nog eens te winnen.

Voor coach Wouter Vrancken was de interlandbreak een ideaal moment om verder te puzzelen en stilaan iets te gaan neerzetten qua typeploeg bij Gent. Om het vervolgens op te nemen tegen zijn ex-ploeg KV Mechelen.

"We hebben heel goede trainingen gemaakt", aldus Wouter Vrancken voorafgaand aan het duel tegen de Kakkers. Dat zal hij wel moeten doen zonder Andrew Hjulsager en Aimé Omgba.

Mechelen sterk ingeschat

"Ik schat Mechelen sterk in. Het is geen vreemde voor mij. Elk jaar bouwen ze op een aantal jongens die er al heel lang zijn, van toen ik er al ben. Denk maar aan Schoofs of Storm, dat zijn de bouwstenen van hun ploeg."

"Zij hebben het overzicht en maken vaak de juiste keuzes. Ze kunnen altijd een sterke ploeg op de mat brengen. We hadden op iets meer gehoopt na vijf speeldagen en thuis willen we altijd drie punten halen."