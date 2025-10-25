LIVE: Gent maakt zich op voor groot feest naast het veld, aan Ivan Leko en zijn troepen ...

KAA Gent beleefde vorige week een horroravond op bezoek bij Zulte Waregem, waar het met 4-1 onderuit ging. Hoog tijd voor beterschap, beseft Ivan Leko. De coach zien zijn ex-ploeg Standard op bezoek komen.

KAA Gent viert feest. Het team is 125 jaar geworden en dus komen heel wat helden van vroeger naar de wedstrijd tegen Standard de Liège kijken.

Ivan Leko wil hen uiteraard een goede wedstrijd aanbieden. Want het moet uiteraard beter dan het de voorbije week deed bij Zulte Waregem. Toen moest Ivan Leko met Skoras, Kadri en Kanga drie sterkhouders missen.

"Het gaat niet top met hen. We gaan bekijken of het mogelijk is om iets te regelen met een of twee van hen voor de match tegen Standard de Liège", aldus de coach op zijn persconferentie vooraf.

Er zit genoeg kwaliteit in het team

"Het team dat begon tegen Zulte Waregem moet beter kunnen dan het liet zien. Waarom het niet goed was? Dat weet ik niet. Soms zijn we niet kalm genoeg en sluipt er stress in de ploeg."

"Soms moet je ook wat geluk hebben. Kleine details beslissen over wedstrijden en plots lijkt het een totale off-day. Soms als we winnen, zijn we niet echt top. Maar nu waren we ook geen drama omdat we verloren, er is genoeg kwaliteit."