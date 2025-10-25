Volg KAA Gent - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
Datum: 25/10/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 12
LIVE: Gent maakt zich op voor groot feest naast het veld, aan Ivan Leko en zijn troepen ...
LIVE: Gent maakt zich op voor groot feest naast het veld, aan Ivan Leko en zijn troepen ...
Foto: © photonews

KAA Gent beleefde vorige week een horroravond op bezoek bij Zulte Waregem, waar het met 4-1 onderuit ging. Hoog tijd voor beterschap, beseft Ivan Leko. De coach zien zijn ex-ploeg Standard op bezoek komen.

KAA Gent viert feest. Het team is 125 jaar geworden en dus komen heel wat helden van vroeger naar de wedstrijd tegen Standard de Liège kijken.

Ivan Leko wil hen uiteraard een goede wedstrijd aanbieden. Want het moet uiteraard beter dan het de voorbije week deed bij Zulte Waregem. Toen moest Ivan Leko met Skoras, Kadri en Kanga drie sterkhouders missen.

"Het gaat niet top met hen. We gaan bekijken of het mogelijk is om iets te regelen met een of twee van hen voor de match tegen Standard de Liège", aldus de coach op zijn persconferentie vooraf.

Er zit genoeg kwaliteit in het team

"Het team dat begon tegen Zulte Waregem moet beter kunnen dan het liet zien. Waarom het niet goed was? Dat weet ik niet. Soms zijn we niet kalm genoeg en sluipt er stress in de ploeg."

"Soms moet je ook wat geluk hebben. Kleine details beslissen over wedstrijden en plots lijkt het een totale off-day. Soms als we winnen, zijn we niet echt top. Maar nu waren we ook geen drama omdat we verloren, er is genoeg kwaliteit."

Prono KAA Gent - Standard

KAA Gent wint
Gelijk
Standard wint
KAA Gent KAA Gent wint Gelijk Standard Standard wint
55.25% 31.19% 13.56%
Populairste
2-1
(83x)		 1-1
(57x)		 2-0
(28x)

Vergelijking KAA Gent - Standard

Positie

6
10

Punten

17
14

Gewonnen

5
4

Verloren

4
5

Gescoorde doelpunten

18
10

Doelpunten tegen

17
13

Gele kaarten

21
28

Rode kaarten

1
5

Onderlinge duels gewonnen

40
13
24
22/12 16:00 Standard Standard 0-1 KAA Gent KAA Gent
10/11 16:00 KAA Gent KAA Gent 5-0 Standard Standard
18/05 20:45 Standard Standard 1-4 KAA Gent KAA Gent
29/03 20:45 KAA Gent KAA Gent 5-1 Standard Standard
02/03 20:45 Standard Standard 4-2 KAA Gent KAA Gent
29/10 18:30 KAA Gent KAA Gent 3-1 Standard Standard
03/06 20:30 KAA Gent KAA Gent 3-1 Standard Standard
06/05 20:45 Standard Standard 1-2 KAA Gent KAA Gent
23/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 0-0 Standard Standard
22/07 20:45 Standard Standard 2-2 KAA Gent KAA Gent
27/02 18:30 Standard Standard 0-1 KAA Gent KAA Gent
22/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 3-1 Standard Standard
28/11 18:30 KAA Gent KAA Gent 3-1 Standard Standard
19/05 21:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 Standard Standard
08/05 18:30 Standard Standard 2-1 KAA Gent KAA Gent
04/04 18:15 Standard Standard 2-1 KAA Gent KAA Gent
13/12 18:15 KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
26/12 20:30 Standard Standard 0-1 KAA Gent KAA Gent
03/11 18:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 Standard Standard
10/05 20:30 Standard Standard 2-3 KAA Gent KAA Gent
03/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-2 Standard Standard
22/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
27/07 20:30 Standard Standard 3-2 KAA Gent KAA Gent
29/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-3 Standard Standard
14/04 20:30 Standard Standard 1-0 KAA Gent KAA Gent
16/12 18:00 Standard Standard 0-0 KAA Gent KAA Gent
03/11 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Standard Standard
19/02 14:30 Standard Standard 1-1 KAA Gent KAA Gent
27/10 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Standard Standard
24/01 18:00 Standard Standard 0-3 KAA Gent KAA Gent
20/09 14:30 KAA Gent KAA Gent 4-1 Standard Standard
21/05 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 Standard Standard
17/04 20:30 Standard Standard 1-3 KAA Gent KAA Gent
21/12 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-2 Standard Standard
10/08 14:30 Standard Standard 0-1 KAA Gent KAA Gent
23/02 18:00 Standard Standard 2-3 KAA Gent KAA Gent
03/11 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 Standard Standard
26/05 14:30 Standard Standard 7-0 KAA Gent KAA Gent
23/05 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Standard Standard
19/01 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Standard Standard
21/09 20:30 Standard Standard 1-2 KAA Gent KAA Gent
10/05 20:30 Standard Standard 2-1 KAA Gent KAA Gent
31/03 18:00 KAA Gent KAA Gent 3-0 Standard Standard
04/12 18:00 Standard Standard 0-0 KAA Gent KAA Gent
13/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 Standard Standard
29/04 20:30 Standard Standard 1-0 KAA Gent KAA Gent
16/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-3 Standard Standard
06/04 20:30 Standard Standard 4-2 KAA Gent KAA Gent
16/03 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Standard Standard
20/02 18:00 KAA Gent KAA Gent 4-1 Standard Standard
24/10 18:00 Standard Standard 2-1 KAA Gent KAA Gent
21/03 20:00 Standard Standard 0-2 KAA Gent KAA Gent
15/03 19:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Standard Standard
21/11 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
20/11 19:30 Standard Standard 1-2 KAA Gent KAA Gent
16/05 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 Standard Standard
21/12 20:30 Standard Standard 2-1 KAA Gent KAA Gent
15/04 20:45 KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
18/03 20:45 Standard Standard 2-2 KAA Gent KAA Gent
23/02 20:00 Standard Standard 0-0 KAA Gent KAA Gent
16/09 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Standard Standard
10/03 18:00 Standard Standard 0-1 KAA Gent KAA Gent
01/10 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
08/05 19:30 KAA Gent KAA Gent 0-0 Standard Standard
05/05 20:30 Standard Standard 0-2 KAA Gent KAA Gent
08/03 20:30 Standard Standard 4-2 KAA Gent KAA Gent
25/01 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
12/12 19:00 Standard Standard 4-2 KAA Gent KAA Gent
11/12 13:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
16/05 19:30 KAA Gent KAA Gent 1-2 Standard Standard
15/05 15:00 Standard Standard 3-0 KAA Gent KAA Gent
13/12 19:00 Standard Standard 0-0 KAA Gent KAA Gent
12/12 13:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Standard Standard
14/03 15:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Standard Standard
18/10 20:00 Standard Standard 2-0 KAA Gent KAA Gent
18/05 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-5 Standard Standard
15/12 20:00 Standard Standard 4-1 KAA Gent KAA Gent
Er staat veel druk op: in hoeverre kijkt Ivan Leko uit naar het duel met zijn ex-ploeg Standard?

Er staat veel druk op: in hoeverre kijkt Ivan Leko uit naar het duel met zijn ex-ploeg Standard?

06:00

KAA Gent werd met het schaamrood op de wangen weggestuurd tegen Zulte Waregem. En dus komt er zo toch plots wat meer druk op de jubileumwedstrijd tegen Standard, de ex-club...

Vincent Euvrard waarschuwt: Standard zal héél efficiënt moeten zijn tegen KAA Gent

Vincent Euvrard waarschuwt: Standard zal héél efficiënt moeten zijn tegen KAA Gent

23/10

Vincent Euvrard hoopt dat Standard kan voortbouwen op de overwinning die in vier dagen tijd werd behaald tegen Antwerp. Een zege die de voorbereiding op de verplaatsing naa...

Analist twijfelt niet meer: "Volgens mij beklaagt hij zijn keuze voor Gent"

Analist twijfelt niet meer: "Volgens mij beklaagt hij zijn keuze voor Gent"

24/10

KAA Gent verloor op het veld van Zulte Waregem. Analist Wim De Coninck analyseert de prestatie en wijst op structurele problemen binnen de ploeg, met bijzondere aandacht vo...

De X-factor van Standard? "Het is een heel speciale speler, maar we mogen niet afhankelijk van hem zijn"

De X-factor van Standard? "Het is een heel speciale speler, maar we mogen niet afhankelijk van hem zijn"

24/10

Standard zal morgen naar KAA Gent reizen. Vincent Euvrard rekent op een Rafiki Saïd in topvorm. De winger is al snel uitgegroeid tot één van de beste spelers van de Rouches.

Ivan Leko verklaart woedende uitspraken van vorige week over KAA Gent-spelers: "Heb ik te veel vertrouwen?"

Ivan Leko verklaart woedende uitspraken van vorige week over KAA Gent-spelers: "Heb ik te veel vertrouwen?"

24/10

Na de zware 4-1-nederlaag tegen Zulte Waregem was Ivan Leko bijzonder scherp voor zijn spelers. De coach van AA Gent riep zijn ploeg toen op om "een put te zoeken en zich d...

KAA Gent hoeft één speler al niet te vrezen, Standard krijgt een opdoffer: "Echt teleurgesteld"

KAA Gent hoeft één speler al niet te vrezen, Standard krijgt een opdoffer: "Echt teleurgesteld"

24/10 3

Teleurstelling in het kamp van Standard. De Rouches kunnen zaterdagavond tegen KAA Gent niet rekenen op Adnane Abid.

"De emotie is er nog steeds": de ontroerende woorden van Gent-trainer Ivan Leko voor het weerzien met Standard

"De emotie is er nog steeds": de ontroerende woorden van Gent-trainer Ivan Leko voor het weerzien met Standard

07:20

Zaterdagavond ontvangt KAA Gent Standard. Een wedstrijd die natuurlijk bijzonder is voor Ivan Leko, die daar op zijn persconferentie ook naar vooruitblikte.

Niet beslissend genoeg? Thomas Henry reageert op de kritiek en is zéér openhartig over rol

Niet beslissend genoeg? Thomas Henry reageert op de kritiek en is zéér openhartig over rol

08:20

In tien wedstrijden in het shirt van Standard heeft Thomas Henry slechts vijf keer op doel geschoten. Meer dan enkel als afmaker stelt de aanvaller zich ten dienste van het...

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 20:45 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV
