Datum: 26/10/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 12

LIVE: Genk heeft er geen zin in en komt meteen op achterstand tegen La Louvière!

KRC Genk ontvangt zondagavond La Louvière. Coach Thorsten Fink verrast door Oh op de bank te zetten. In zijn plaats start de 18-jarige Robin Mirisola. Heymans krijgt zijn eerste basisplaats ten koste van Hrosovsky, terwijl Sor de geblesseerde Medina vervangt.

Tijd   37' 54" 
30
 La Louvière probeert het tempo steeds uit de wedstrijd te halen. Hun goed recht, al is het wel vervelend, want op deze manier krijgen we steeds minder voetbal te zien.
29
 Mirisola knalt op Peano! Vanuit de volley knalt de 18-jarige mooi op doel, want dit was een heel moeilijke kans.
29
 Uiteindelijk kan hij wel gewoon door.
28
 Mendy is gaan zitten. Een blessure zou toch een klein drama zijn voor La Louvière. Mendy is de vervanger van Belkheir, die dit seizoen niet meer in actie komt vanwege een kruisbandenblessure.
23
 RAAL loert op de counter en kan gevaarlijk zijn.
20
KRC Genk - La Louvière
18
 Genk neemt de wedstrijd wat in handen. Het blijft nu afwachten of de Limburgers gaten vinden, want RAAL zal de rest van de match een blok zetten.
18
 RAAL scoorde overigens zijn eerste doelpunt in 333 minuten tijd. Tegen Genk had het slechts acht minuten nodig.
12
 Je begint jezelf toch vragen te stellen bij dit Genk. Hoe kan het dat iedere week hetzelfde gebeurt, en er geen verbetering in komt. Iets met een ezel en een steen.
11
 De VAR heeft het doelpunt goedgekeurd.
9
 De VAR is het doelpunt aan het checken...
Ondertussen bekijkt de VAR of er offside aan te pas kwam, maar dat lijkt niet het geval te zijn.
8

Goal 		Doelpunt van Jordi Liongola
Het begint een gewoonte te worden voor Genk. De Limburgers komen na onwaarschijnlijk slecht verdedigen op achterstand tegen La Louvière. Liongola werkt knap af na een vrije trap, maar dit is eigenlijk gewoon triest te noemen van Genk.
1
 We zijn eraan begonnen in Limburg!
1
 KRC Genk - La Louvière: 0-0
KRC Genk (KRC Genk - La Louvière)
KRC Genk: Hendrik Van Crombrugge - Ken Nkuba - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Joris Kayembe - Bryan Heynen - Nikolas Sattlberger - Yira Collins Sor - Daan Heymans - Konstantinos Karetsas - Robin Mirisola
Bank: Hyun-Gyu Oh - Patrik Hrosovský - Lucca Kiaba Brughmans - Ayumu Yokoyama - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo - Brent Stevens - Jusef Erabi

La Louvière (KRC Genk - La Louvière)
La Louvière: Marcos Hernán Peano - Djibril Alain Lamego - Yllan Okou - Wagane Faye - Samuel Gueulette - Thierry Lutonda - Owen Maës - Joël Ito - Jordi Liongola - Oucasse Mendy - Jerry Afriyie
Bank: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Pape Moussa Fall - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Maxence Maisonneuve - Lucas Bretelle - Dario Benavides - Sekou Sidibe

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Meer statistieken
Nkuba Ken 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Smets Matte 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 40/42 (95.2%)
Meer statistieken
Sadick Aliu Mujaid 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 40/40 (100%)
Meer statistieken
Kayembe Joris 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 46/50 (92%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sattlberger Nikolas 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Sor Yira Collins 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Heymans Daan 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
Meer statistieken
Karetsas Konstantinos 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 20/28 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Mirisola Robin 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Bank
Oh Hyun-Gyu  
Hrosovský Patrik  
Kiaba Brughmans Lucca  
Yokoyama Ayumu  
Adedeji-Sternberg Noah  
Palacios Adrian  
Ndenge Kongolo Josue  
Stevens Brent  
Erabi Jusef  
 

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 6.9  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/15 (33.3%)
Meer statistieken
Alain Lamego Djibril  
Okou Yllan 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
Meer statistieken
Faye Wagane 6.6  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
Meer statistieken
Gueulette Samuel 6.4  
Meer statistieken
Lutonda Thierry 6.6  
Meer statistieken
Maës Owen 7.0  
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ito Joël 6.6  
Meer statistieken
Liongola Jordi 7.8  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Mendy Oucasse 6.7  
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Afriyie Jerry 6.2  
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
De Schrevel Celestin  
Gillot Nolan  
Moussa Fall Pape  
Yaya Guindo Mohamed  
Pau Maxime  
Maisonneuve Maxence  
Bretelle Lucas  
Benavides Dario  
Sidibe Sekou  
Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 0-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 19:15 STVV STVV
