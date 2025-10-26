LIVE: Genk heeft er geen zin in en komt meteen op achterstand tegen La Louvière!
KRC Genk ontvangt zondagavond La Louvière. Coach Thorsten Fink verrast door Oh op de bank te zetten. In zijn plaats start de 18-jarige Robin Mirisola. Heymans krijgt zijn eerste basisplaats ten koste van Hrosovsky, terwijl Sor de geblesseerde Medina vervangt.
37' 54"
|
|
Van Crombrugge Hendrik
|
| 6.1
Hendrik Van Crombrugge @ KRC Genk - La Louvière6.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|36
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/8 (87.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/4 (50%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
|
Nkuba Ken
|
| 6.7
Ken Nkuba @ KRC Genk - La Louvière6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|36
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|27/29 (93.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
- Schoten op doel: 0/1
|
Smets Matte
|
| 7.0
Matte Smets @ KRC Genk - La Louvière7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|36
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|40/42 (95.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|9/12 (75%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 40/42 (95.2%)
|
Sadick Aliu Mujaid
|
| 6.7
Mujaid Sadick Aliu @ KRC Genk - La Louvière6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|36
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|40/40 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 40/40 (100%)
|
Kayembe Joris
|
| 6.6
Joris Kayembe @ KRC Genk - La Louvière6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|36
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/2 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|31/35 (88.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
- Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Heynen Bryan
|
| 6.9
Bryan Heynen @ KRC Genk - La Louvière6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|36
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|46/50 (92%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|3/5 (60%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 46/50 (92%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Sattlberger Nikolas
|
| 6.8
Nikolas Sattlberger @ KRC Genk - La Louvière6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|36
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|23/26 (88.5%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
- Sleutelpasses: 1
|
Sor Yira Collins
|
| 6.3
Yira Collins Sor @ KRC Genk - La Louvière6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|36
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/19 (78.9%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Heymans Daan
|
| 6.6
Daan Heymans @ KRC Genk - La Louvière6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|36
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/23 (87%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
|
Karetsas Konstantinos
|
| 6.2
Konstantinos Karetsas @ KRC Genk - La Louvière6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|36
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/2 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/28 (71.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|12
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 20/28 (71.4%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
|
Mirisola Robin
|
| 6.2
Robin Mirisola @ KRC Genk - La Louvière6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|36
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/7 (85.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
- Schoten op doel: 1/1
|Bank
|
Oh Hyun-Gyu
|
|
|
|
|
Hrosovský Patrik
|
|
|
|
|
Kiaba Brughmans Lucca
|
|
|
|
|
Yokoyama Ayumu
|
|
|
|
|
Adedeji-Sternberg Noah
|
|
|
|
|
Palacios Adrian
|
|
|
|
|
Ndenge Kongolo Josue
|
|
|
|
|
Stevens Brent
|
|
|
|
|
Erabi Jusef
|
|
|
|
|
|
|
Peano Marcos Hernán
|
| 6.9
Marcos Hernán Peano @ KRC Genk - La Louvière6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|36
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/12 (41.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|5/15 (33.3%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
- Nauwkeurige lange ballen: 5/15 (33.3%)
|
Alain Lamego Djibril
|
|
|
|
|
Okou Yllan
|
| 6.9
Yllan Okou @ KRC Genk - La Louvière6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|36
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|6
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/8 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
|
Faye Wagane
|
| 6.6
Wagane Faye @ KRC Genk - La Louvière6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|36
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/5 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/4 (50%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Schoten op doel: 0/1
- Schoten op doelkader: 1
|
Gueulette Samuel
|
| 6.4
Samuel Gueulette @ KRC Genk - La Louvière6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|36
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/4 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
|
Lutonda Thierry
|
| 6.6
Thierry Lutonda @ KRC Genk - La Louvière6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|36
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/2 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
|
Maës Owen
|
| 7.0
Owen Maës @ KRC Genk - La Louvière7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|36
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/4 (50%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Ito Joël
|
| 6.6
Joël Ito @ KRC Genk - La Louvière6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|36
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/3 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
|
Liongola Jordi
⚽
|
| 7.8
Jordi Liongola @ KRC Genk - La Louvière7.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|36
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/6 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Mendy Oucasse
|
| 6.7
Oucasse Mendy @ KRC Genk - La Louvière6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|36
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/4 (100%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
|
Afriyie Jerry
|
| 6.2
Jerry Afriyie @ KRC Genk - La Louvière6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|36
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/3 (33.3%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/5 (20%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Schoten op doel: 0/2
- Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
|Bank
|
De Schrevel Celestin
|
|
|
|
|
Gillot Nolan
|
|
|
|
|
Moussa Fall Pape
|
|
|
|
|
Yaya Guindo Mohamed
|
|
|
|
|
Pau Maxime
|
|
|
|
|
Maisonneuve Maxence
|
|
|
|
|
Bretelle Lucas
|
|
|
|
|
Benavides Dario
|
|
|
|
|
Sidibe Sekou
|
|
|
|