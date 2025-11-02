LIVE Geen tweede penalty voor Cercle Brugge, dat nog altijd achtervolgt op bezoek bij La Louvière

66

Oucasse Mendy

Maxime Pau





66

Samuel Gueulette

Maxence Maisonneuve





66

Thierry Lutonda

Dario Benavides





62

Liongola haalt nog eens de achterlijn, maar Nazinho kan hem net voldoende hinderen.



59

Afriyie haalt de bal uit de lucht en knalt, maar zijn knal gaat hoog over.



58

Diop probeert de bal in de zestien te krijgen, maar de bal waait over het doel van Peano.



55

Gerkens wil Ngoura bereiken met een hoge voorzet, maar Peano plukt de hoge bal uit de lucht.



52

De VAR beslist: geen penalty!

Uiteindelijk wordt scheidsrechter Put naar het scherm geroepen en de bal lijkt inderdaad tegen de borst te gaan en niet tegen arm. Hij geeft dan ook geen penalty.



48

Penalty voor Cercle Brugge

De bal komt bij Ngoura die uithaalt vanop de rand van de zestien. Scheidsrechter Put wijst naar de stip voor hands van Lamego, maar hij lijkt de bal met de borst te raken.



48

Penalty voor Cercle Brugge





45+5

Lamego met een voorzet, Delanghe kan voor de neus van Afriyie uit de lucht plukken.



45+3

Diop wordt nog eens gevonden tussen de linies, maar bereikt Ngoura niet. Nazinho probeert het met een afstandsschot, maar dat gaat huizenhoog over.



45

We krijgen 6 minuten blessuretijd.



44

Minda kruipt achter de verdedigers van La Louvière en wordt goed bediend, maar echt gevaarlijk wordt het nooit.



41

Diakite is blijven liggen in de middencirkel met pijn aan de schouder, hij kan wel verder na wat verzorging.



39

Diop stuurt Ngoura diep, maar Okou keert nog terug en haalt de bal met de hak uit de voeten van Ngoura. Peano kan de bal oprapen.



38



Steve Ngoura mist penalty

Ngoura laat dé kans voor Cercle Brugge liggen. Hij probeert het met een panenka, maar de bal gaat op de bovenkant van de lat.



36



Penalty voor Cercle Brugge

Bert Put moet naar het scherm gaan kijken en dat duurt niet lang, de bal gaat op de stip.



34

Krijgen we een penalty voor Cercle Brugge? De VAR is het aan het nakijken...

De bal is tegen de hand gegaan van Lutonda in de zestien, krijgt Cercle een penalty?



29

Hoge bal van Van der Bruggen richting de tweede paal, Diop kopt goed centraal voor doel. Diakite krijgt de bal met het hoofd niet voorbij doelman Peano.



27

Nazinho haalt de achterlijn en zet voor, Diakite kopt slap over.



26

Gele kaart voor Edan Diop

Voor protest na het doelpunt kreeg Diop geel.



24



Doelpunt van Thierry Lutonda

Een vrije trap van La Louvière wordt weggekopt door Cercle. Lutonda staat op de goede plaats op de rand van de zestien, die de bal op de slof neemt. Zijn knal is staalhard en verdwijnt in doel, de thuisploeg staat op voorsprong!



23

Balverlies bij RAAL en Ngoura zet zich door tot in de zestien. De Fransman haalt uit, maar zijn schot gaat meer dan een meter naast.



20

Kakou krijgt de bal pal in zijn gezicht en heeft even verzorging nodig. Hij kan na wat oplapwerk wel verder.



18

Lutonda met een lag voorzet, Afriyie kan er net niet aan. Delanghe pakt de bal in twee keer.



17

Voorzet van Nazinho, maar Peano plukt makkelijk uit de lucht.



16

Ito haalt eens uit, maar mist zijn schot. De bal waait hoog over.



15

De bal gaat tegen de handen van Magnée in de zestien, maar die waren duidelijk tegen zijn rug.



13

Utkus en Lamego koppen tegen elkaar en hebben verzorging nodig aan het hoofd.



11







10

Van der Bruggen haalt Maës onderuit, die dreigt te ontsnappen. De middenvelder van Cercle ontsnapt dan weer aan een gele kaart.



9

Voorzet van Magnée, maar bij La Louvière koppen ze de bal weg in de zestien.



7

Diakite wordt diep gestuurd en tussen twee verdedigers kan hij toch nog aan de bal. Hij tikt de bal te ver voor zich en kan die niet meer binnenhouden.



5

Minda laat het liggen

Cercle speelt La Louvière uit verband en Minda wordt alleen voor Peano gezet. Zijn controle is echter slecht en de doelman kan oprapen.



4

Vrije trap voor La Louvière, maar Maës krijgt de bal twee keer niet in de zestien.



3

Diop verovert de bal net voor de zestien, maar krijgt de bal niet tot bij Ngoura. Zijn pass is veel te hard en rolt over de achterlijn.



1

La Louvière - Cercle Brugge: 0-0





18:52

Cercle Brugge verloor in oktober niet, maar speelde wel drie keer gelijk tegen Antwerp, Racing Genk en Zulte Waregem. Deze week won het thuis met 1-0 van KVK in de beker.



18:41

De laatste nederlaag van La Louvière dateert al van 30 augustus, toen het met 3-2 verloor op het veld van KV Mechelen. Sinsdien is het zeven wedstrijden ongeslagen, maar drie zijn laatste vier competitiewedstrijden eindigden wel op 0-0.



18:40

Op het veld van La Louvière verloor Club Brugge en speelde Union gelijk, kan Cercle Brugge er wel de drie punten pakken?

