LIVE: Union SG herstelt evenwicht bij Zulte Waregem

Union SG is aan een heel goed seizoen bezig in de Jupiler Pro League. En dus willen ze ook op bezoek bij Zulte Waregem geen punten laten liggen om zo hun leidersplaats nog wat verder te verstevigen.

Zulte Waregem is ook aan een goede reeks bezig en heeft momenteel liefst 14 op 18 te strikken in het klassement. Op die manier kunnen ook zij stilaan dromen van de top-6 en de Champions' Play-offs, al is het seizoen nog lang.

David Hubert met duidelijk doel voor Union SG

"Het is een goeie ploeg die momenteel in goeie doen is. Zeker sinds de komst van Ementa hebben ze voorin een kapstok waar ze verder rond kunnen bouwen en waardoor ze wat directer kunnen voetballen."

"Ze spelen alleszins met vertrouwen, en met Jeppe Erenbjerg hebben ze nog een speler achter hun spitsen die ook in vorm is. We zullen op ons best moeten zijn", aldus David Hubert vooraf tegen Het Nieuwsblad.

Jeppe Erenbjerg onzeker bij Zulte Waregem

Al is die laatste - Jeppe Erenbjerg - wel onzeker voor het duel tegen Union SG. Dat liet coach Sven Vandenbroeck weten in aanloop naar het duel.

Op die manier is het afwachten wie er aan de aftrap zal staan bij Essevee. Wij zijn in ieder geval ter plaatse deze namiddag en volgen het duel met u op de voet mee!