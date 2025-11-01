LIVE: Union SG herstelt evenwicht bij Zulte Waregem
Union SG is aan een heel goed seizoen bezig in de Jupiler Pro League. En dus willen ze ook op bezoek bij Zulte Waregem geen punten laten liggen om zo hun leidersplaats nog wat verder te verstevigen. Volg de match bij ons LIVE en op de voet!
42' 44"
Aernout Van Lindt vanuit Waregem
Discussieer live mee!
Lees 2 reacties...
41
En nu gaat de bal meteen op de stip na een handspel van Anton Tanghe.
41
Doelpunt van
40
De VAR komt niet tussen. Rodriguez zet Union SG op voorsprong.
38
En daar is de 0-1 van Union SG. De Brusselaars profiteren wel van een bal via de ref. Dan gaat de VAR tussen komen, dat kan niet anders.
37
Erenbjerg en Ementa zetten iets op poten. De bal op Gavriel is iets te hard en zo zit Scherpen er goed tussen.
34
Ementa alweer berensterk. Hij houdt Burgess af en tikt tot bij Opoku, die niet verder raakt.
32
Union steekt nog eens de neus aan het venster, maar de bal gaat voorlangs.
29
Halfuur ver. Zo stilaan mag het wat meer zijn, toch?
26
Eerst Nyssen met een trap, afgeblokt. Daarna Ementa bijna met de kopbal. Werd hij gehinderd? Daar hint hij alvast op, maar geen elfmeter.
24
Trap van Giger in het blok, daarna ook Mac Allister. Gabriël duwt in corner!
22
Het is nu toch een iets bitsere fase, zonder grote kansen of mogelijkheden.
19
Stevige revanche van Van de Perre op Ementa nu. Hij komt weg zonder kaart.
13
Ementa steekt Van de Perre even onder de zoden. Niang gaat dan verhaal halen en dat ziet er knullig uit gezien de 40 centimeter lengteverschil.
12
Erenbjerg tot bij Gavriel. Die zijn schotje met links is te zwak om Scherpen te bedreigen.
9
Zulte Waregem krijgt een vrije trap. Daar halen ze niets uit, maar ze houden de bal wel even vast.
6
En nu is er een kopbal van Gavriel, maar hij kan niet echt knikken en zo weg kans.
4
Zulte Waregem lanceert eens een bal, maar Gavriel kan er niet echt bij en zo een oprapertje voor Scherpen.
1
Een zaterdag om 16 uur, dus een vol uitvak? Neen, er zijn maar 300 fans meegekomen uit Brussel. Er is plaats voor veel meer en dat valt toch wat op.
1
De bal rolt. Union is eraan begonnen aan de Gaverbeek.
1
Zulte Waregem - Union SG: 0-0
15:57
Wij zitten klaar in Waregem. Bent u er ook klaar voor?
Vooraf
Zulte Waregem wil thuis tegen Union zijn ongeslagen reeks verder zetten. Erenbjerg is fit genoeg om te starten, dus zijn er geen verrassingen in de basiself. Bij de bezoekers verwijzen Zorgane en Rodriguez respectievelijk Schoofs en Promise David naar de bank.
Gabriel Brent
6.8
Brent Gabriel
@ Zulte Waregem - Union SG 6.8
Belangrijkste
Gespeelde minuten 25
Goals 0
Assists 0
Keepen
Reddingen 1
Weggebokst 0
Uitgekomen 0/0
Geslaagde plukballen 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 6/7 (85.7%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 2/3 (66.7%)
Balverliezen 1
Reddingen: 1
Weggebokst: 0
Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Cappelle Yannick
6.6
Yannick Cappelle
@ Zulte Waregem - Union SG 6.6
Belangrijkste
Gespeelde minuten 25
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 3
Intercepties 1
Opruimacties 0
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 11/11 (100%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 1/1 (100%)
Balverliezen 2
Nauwkeurige passes: 11/11 (100%)
Meer statistieken
Kiilerich Jakob
6.5
Jakob Kiilerich
@ Zulte Waregem - Union SG 6.5
Belangrijkste
Gespeelde minuten 25
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 0
Intercepties 0
Opruimacties 0
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 8/9 (88.9%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 0/0
Balverliezen 1
Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Meer statistieken
Tanghe Anton
6.6
Anton Tanghe
@ Zulte Waregem - Union SG 6.6
Belangrijkste
Gespeelde minuten 25
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 0
Intercepties 0
Opruimacties 2
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 1
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 10/12 (83.3%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 2/3 (66.7%)
Balverliezen 2
Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
Meer statistieken
Nyssen Benoit
6.8
Benoit Nyssen
@ Zulte Waregem - Union SG 6.8
Belangrijkste
Gespeelde minuten 25
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 1
Intercepties 0
Opruimacties 3
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 1
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 10/11 (90.9%)
Sleutelpasses 1
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 1/1 (100%)
Nauwkeurige lange ballen 3/5 (60%)
Balverliezen 1
Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Claes Thomas
6.3
Thomas Claes
@ Zulte Waregem - Union SG 6.3
Belangrijkste
Gespeelde minuten 25
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 1
Intercepties 0
Opruimacties 0
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 1
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 9/10 (90%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 1/1 (100%)
Balverliezen 2
Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
Meer statistieken
Nnadi Tochukvu
6.5
Tochukvu Nnadi
@ Zulte Waregem - Union SG 6.5
Belangrijkste
Gespeelde minuten 25
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 0
Intercepties 0
Opruimacties 1
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 8/10 (80%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 2/4 (50%)
Balverliezen 2
Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
Meer statistieken
Opoku Joseph
6.4
Joseph Opoku
@ Zulte Waregem - Union SG 6.4
Belangrijkste
Gespeelde minuten 25
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 0
Intercepties 0
Opruimacties 0
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 7/7 (100%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 1
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 1/1 (100%)
Balverliezen 2
Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
Meer statistieken
Erenbjerg Jeppe
6.1
Jeppe Erenbjerg
@ Zulte Waregem - Union SG 6.1
Belangrijkste
Gespeelde minuten 25
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 0
Intercepties 0
Opruimacties 0
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 1
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 11/14 (78.6%)
Sleutelpasses 1
Onderschepte passes 1
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 0/1 (0%)
Balverliezen 4
Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Gavriel Stavros
6.7
Stavros Gavriel
@ Zulte Waregem - Union SG 6.7
Belangrijkste
Gespeelde minuten 25
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 0
Intercepties 0
Opruimacties 0
Geblokkeerde schoten 1
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 3
Schoten op doel 1
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 7/8 (87.5%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/1 (0%)
Nauwkeurige lange ballen 1/1 (100%)
Balverliezen 4
Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Schoten op doel: 1/3
Meer statistieken
Ementa Anosike
6.7
Anosike Ementa
@ Zulte Waregem - Union SG 6.7
Belangrijkste
Gespeelde minuten 25
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 0
Intercepties 0
Opruimacties 0
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 1
Fouten ondergaan 2
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 9/12 (75%)
Sleutelpasses 1
Onderschepte passes 1
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 1/1 (100%)
Balverliezen 4
Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Bank
Bostyn Louis
Lemoine Laurent
Lofolomo Enrique
Vossen Jelle
Soglo Emran
Hedl Tobias
Willen Lukas
Ujka Serxho
Ake Marley
Scherpen Kjell
7.0
Kjell Scherpen
@ Zulte Waregem - Union SG 7.0
Belangrijkste
Gespeelde minuten 25
Goals 0
Assists 0
Keepen
Reddingen 1
Weggebokst 0
Uitgekomen 0/0
Geslaagde plukballen 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 6/6 (100%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 3/3 (100%)
Balverliezen 1
Reddingen: 1
Weggebokst: 0
Geslaagde plukballen: 0
Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Sykes Ross
6.5
Ross Sykes
@ Zulte Waregem - Union SG 6.5
Belangrijkste
Gespeelde minuten 25
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 0
Intercepties 0
Opruimacties 1
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 1
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 13/16 (81.3%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 2/6 (33.3%)
Balverliezen 3
Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
Schoten op doel: 0/1
Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Burgess Christian
6.6
Christian Burgess
@ Zulte Waregem - Union SG 6.6
Belangrijkste
Gespeelde minuten 25
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 1
Intercepties 0
Opruimacties 0
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 1
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 20/25 (80%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 2/7 (28.6%)
Balverliezen 5
Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Mac Allister Kevin
6.9
Kevin Mac Allister
@ Zulte Waregem - Union SG 6.9
Belangrijkste
Gespeelde minuten 25
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 1
Intercepties 0
Opruimacties 0
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 23/24 (95.8%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 3/3 (100%)
Balverliezen 1
Nauwkeurige passes: 23/24 (95.8%)
Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Niang Ousseynou
6.4
Ousseynou Niang
@ Zulte Waregem - Union SG 6.4
Belangrijkste
Gespeelde minuten 25
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 0
Intercepties 0
Opruimacties 0
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 1
Buitenspel 1
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 1
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 6/7 (85.7%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 0/2 (0%)
Balverliezen 1
Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Schoten op doel: 0/1
Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel
6.1
Kamiel Van de Perre
@ Zulte Waregem - Union SG 6.1
Belangrijkste
Gespeelde minuten 25
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 0
Intercepties 0
Opruimacties 0
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 2
Fouten ondergaan 1
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 8/8 (100%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 2/2 (100%)
Balverliezen 0
Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Zorgane Adem
6.4
Adem Zorgane
@ Zulte Waregem - Union SG 6.4
Belangrijkste
Gespeelde minuten 25
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 0
Intercepties 0
Opruimacties 0
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 16/18 (88.9%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 1
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 0/0
Balverliezen 3
Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
Meer statistieken
Khalaili Anan
6.6
Anan Khalaili
@ Zulte Waregem - Union SG 6.6
Belangrijkste
Gespeelde minuten 25
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 0
Intercepties 0
Opruimacties 0
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 17/20 (85%)
Sleutelpasses 2
Onderschepte passes 1
Nauwkeurige voorzetten 1/3 (33.3%)
Nauwkeurige lange ballen 0/0
Balverliezen 6
Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
Sleutelpasses: 2
Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Ait El Hadj Anouar
6.2
Anouar Ait El Hadj
@ Zulte Waregem - Union SG 6.2
Belangrijkste
Gespeelde minuten 25
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 1
Intercepties 0
Opruimacties 0
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 1
Schoten op doel 1
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 8/10 (80%)
Sleutelpasses 1
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 1/1 (100%)
Nauwkeurige lange ballen 0/0
Balverliezen 3
Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
Sleutelpasses: 1
Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Rodriguez Kevin
6.8
Kevin Rodriguez
@ Zulte Waregem - Union SG 6.8
Belangrijkste
Gespeelde minuten 25
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 0
Intercepties 0
Opruimacties 0
Geblokkeerde schoten 0
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 2
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 0
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Spelmaken
Nauwkeurige passes 5/7 (71.4%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 0
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 0/0
Balverliezen 3
Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
Meer statistieken
Giger Marc
6.7
Marc Giger
@ Zulte Waregem - Union SG 6.7
Belangrijkste
Gespeelde minuten 25
Goals 0
Assists 0
Verdediging
Tackles 0
Intercepties 0
Opruimacties 0
Geblokkeerde schoten 1
Discipline
Fouten 0
Fouten ondergaan 0
Buitenspel 0
Geel /
Rood
0 / 0
Aanval
Totaal schoten 1
Schoten op doel 0
Schoten op doelkader 0
Succesvolle dribbels 1/1 (100%)
Spelmaken
Nauwkeurige passes 5/6 (83.3%)
Sleutelpasses 0
Onderschepte passes 2
Nauwkeurige voorzetten 0/0
Nauwkeurige lange ballen 0/0
Balverliezen 4
Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Schoten op doel: 0/1
Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic
Barry Mamadou Thierno
Rasmussen Mathias
Smith Guilherme
David Promise
Schoofs Rob
Boufal Sofiane
Patris Louis
Leysen Fedde
Vooraf
LIVE: Union SG wil doorgaan op elan tegen "goede ploeg met kapstok"
Foto: © photonews
Union SG is aan een heel goed seizoen bezig in de Jupiler Pro League. En dus willen ze ook op bezoek bij Zulte Waregem geen punten laten liggen om zo hun leidersplaats nog wat verder te verstevigen.
Zulte Waregem is ook aan een goede reeks bezig en heeft momenteel liefst 14 op 18 te strikken in het klassement. Op die manier kunnen ook zij stilaan dromen van de top-6 en de Champions' Play-offs, al is het seizoen nog lang.
David Hubert met duidelijk doel voor Union SG
"Het is een goeie ploeg die momenteel in goeie doen is. Zeker sinds de komst van Ementa hebben ze voorin een kapstok waar ze verder rond kunnen bouwen en waardoor ze wat directer kunnen voetballen."
"Ze spelen alleszins met vertrouwen, en met Jeppe Erenbjerg hebben ze nog een speler achter hun spitsen die ook in vorm is. We zullen op ons best moeten zijn", aldus David Hubert vooraf tegen
Het Nieuwsblad. Jeppe Erenbjerg onzeker bij Zulte Waregem
Al is die laatste - Jeppe Erenbjerg - wel onzeker voor het duel tegen Union SG. Dat liet coach Sven Vandenbroeck weten in aanloop naar het duel.
Op die manier is het afwachten wie er aan de aftrap zal staan bij Essevee. Wij zijn in ieder geval ter plaatse deze namiddag en volgen het duel met u op de voet mee!