Datum: 01/11/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 13

LIVE: Union SG herstelt evenwicht bij Zulte Waregem

Union SG is aan een heel goed seizoen bezig in de Jupiler Pro League. En dus willen ze ook op bezoek bij Zulte Waregem geen punten laten liggen om zo hun leidersplaats nog wat verder te verstevigen. Volg de match bij ons LIVE en op de voet!

Tijd   42' 44" 
Aernout Van Lindt vanuit Waregem
41
 En nu gaat de bal meteen op de stip na een handspel van Anton Tanghe.
41

Goal 		Doelpunt van

40
 De VAR komt niet tussen. Rodriguez zet Union SG op voorsprong.
38
 En daar is de 0-1 van Union SG. De Brusselaars profiteren wel van een bal via de ref. Dan gaat de VAR tussen komen, dat kan niet anders.
37
 Erenbjerg en Ementa zetten iets op poten. De bal op Gavriel is iets te hard en zo zit Scherpen er goed tussen.
34
 Ementa alweer berensterk. Hij houdt Burgess af en tikt tot bij Opoku, die niet verder raakt.
32
 Union steekt nog eens de neus aan het venster, maar de bal gaat voorlangs.
29
 Halfuur ver. Zo stilaan mag het wat meer zijn, toch?
26
 Eerst Nyssen met een trap, afgeblokt. Daarna Ementa bijna met de kopbal. Werd hij gehinderd? Daar hint hij alvast op, maar geen elfmeter.
24
 Trap van Giger in het blok, daarna ook Mac Allister. Gabriël duwt in corner!
22
 Het is nu toch een iets bitsere fase, zonder grote kansen of mogelijkheden.
19
 Stevige revanche van Van de Perre op Ementa nu. Hij komt weg zonder kaart.
13
 Ementa steekt Van de Perre even onder de zoden. Niang gaat dan verhaal halen en dat ziet er knullig uit gezien de 40 centimeter lengteverschil.
12
 Erenbjerg tot bij Gavriel. Die zijn schotje met links is te zwak om Scherpen te bedreigen.
9
 Zulte Waregem krijgt een vrije trap. Daar halen ze niets uit, maar ze houden de bal wel even vast.
6
 En nu is er een kopbal van Gavriel, maar hij kan niet echt knikken en zo weg kans.
4
 Zulte Waregem lanceert eens een bal, maar Gavriel kan er niet echt bij en zo een oprapertje voor Scherpen.
1
 Een zaterdag om 16 uur, dus een vol uitvak? Neen, er zijn maar 300 fans meegekomen uit Brussel. Er is plaats voor veel meer en dat valt toch wat op.
1
 De bal rolt. Union is eraan begonnen aan de Gaverbeek.
1
 Zulte Waregem - Union SG: 0-0
15:57
 Wij zitten klaar in Waregem. Bent u er ook klaar voor?

Vooraf
Zulte Waregem wil thuis tegen Union zijn ongeslagen reeks verder zetten. Erenbjerg is fit genoeg om te starten, dus zijn er geen verrassingen in de basiself. Bij de bezoekers verwijzen Zorgane en Rodriguez respectievelijk Schoofs en Promise David naar de bank.

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 6.8  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Cappelle Yannick 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 11/11 (100%)
Kiilerich Jakob 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Tanghe Anton 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
Nyssen Benoit 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Claes Thomas 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
Nnadi Tochukvu 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
Opoku Joseph 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
Erenbjerg Jeppe 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
Gavriel Stavros 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Schoten op doel: 1/3
Ementa Anosike 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
Bank
Bostyn Louis  
Lemoine Laurent  
Lofolomo Enrique  
Vossen Jelle  
Soglo Emran  
Hedl Tobias  
Willen Lukas  
Ujka Serxho  
Ake Marley  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 7.0  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Sykes Ross 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Burgess Christian 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Mac Allister Kevin 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 23/24 (95.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Niang Ousseynou 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Van de Perre Kamiel 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Zorgane Adem 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
Khalaili Anan 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Ait El Hadj Anouar 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Rodriguez Kevin 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
Giger Marc 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Chambaere Vic  
Barry Mamadou Thierno  
Rasmussen Mathias  
Smith Guilherme  
David Promise  
Schoofs Rob  
Boufal Sofiane  
Patris Louis  
Leysen Fedde  

Vooraf

Foto: © photonews

Zulte Waregem is ook aan een goede reeks bezig en heeft momenteel liefst 14 op 18 te strikken in het klassement. Op die manier kunnen ook zij stilaan dromen van de top-6 en de Champions' Play-offs, al is het seizoen nog lang.

David Hubert met duidelijk doel voor Union SG

"Het is een goeie ploeg die momenteel in goeie doen is. Zeker sinds de komst van Ementa hebben ze voorin een kapstok waar ze verder rond kunnen bouwen en waardoor ze wat directer kunnen voetballen."

"Ze spelen alleszins met vertrouwen, en met Jeppe Erenbjerg hebben ze nog een speler achter hun spitsen die ook in vorm is. We zullen op ons best moeten zijn", aldus David Hubert vooraf tegen Het Nieuwsblad.

Jeppe Erenbjerg onzeker bij Zulte Waregem

Al is die laatste - Jeppe Erenbjerg - wel onzeker voor het duel tegen Union SG. Dat liet coach Sven Vandenbroeck weten in aanloop naar het duel. 

Op die manier is het afwachten wie er aan de aftrap zal staan bij Essevee. Wij zijn in ieder geval ter plaatse deze namiddag en volgen het duel met u op de voet mee!

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
