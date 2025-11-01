Volg Zulte Waregem - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
Datum: 01/11/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 13
LIVE: Union SG wil doorgaan op elan tegen "goede ploeg met kapstok"
Foto: © photonews

Union SG is aan een heel goed seizoen bezig in de Jupiler Pro League. En dus willen ze ook op bezoek bij Zulte Waregem geen punten laten liggen om zo hun leidersplaats nog wat verder te verstevigen.

Zulte Waregem is ook aan een goede reeks bezig en heeft momenteel liefst 14 op 18 te strikken in het klassement. Op die manier kunnen ook zij stilaan dromen van de top-6 en de Champions' Play-offs, al is het seizoen nog lang.

David Hubert met duidelijk doel voor Union SG

"Het is een goeie ploeg die momenteel in goeie doen is. Zeker sinds de komst van Ementa hebben ze voorin een kapstok waar ze verder rond kunnen bouwen en waardoor ze wat directer kunnen voetballen."

"Ze spelen alleszins met vertrouwen, en met Jeppe Erenbjerg hebben ze nog een speler achter hun spitsen die ook in vorm is. We zullen op ons best moeten zijn", aldus David Hubert vooraf tegen Het Nieuwsblad.

Jeppe Erenbjerg onzeker bij Zulte Waregem

Al is die laatste - Jeppe Erenbjerg - wel onzeker voor het duel tegen Union SG. Dat liet coach Sven Vandenbroeck weten in aanloop naar het duel. 

Op die manier is het afwachten wie er aan de aftrap zal staan bij Essevee. Wij zijn in ieder geval ter plaatse deze namiddag en volgen het duel met u op de voet mee!

Prono Zulte Waregem - Union SG

Gelijk
Union SG wint
Zulte Waregem Zulte Waregem wint Gelijk Union SG Union SG wint
7.22% 15.12% 77.66%
Populairste
1-2
(109x)		 1-3
(44x)		 0-2
(41x)

Vergelijking Zulte Waregem - Union SG

Positie

7
1

Punten

18
29

Gewonnen

5
9

Verloren

4
1

Gescoorde doelpunten

18
24

Doelpunten tegen

15
6

Gele kaarten

20
24

Rode kaarten

1
0

Onderlinge duels gewonnen

2
1
5
05/02 19:15 Union SG Union SG 4-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
04/09 21:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-3 Union SG Union SG
15/12 18:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 Union SG Union SG
18/09 18:30 Union SG Union SG 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
26/06 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-4 Union SG Union SG
17/05 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Union SG Union SG
20/04 18:00 Union SG Union SG 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/09 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Union SG Union SG
Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
