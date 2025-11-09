Volg KAA Gent - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.
-
Datum: 09/11/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 14
LIVE: Gent - Genk: "Dan kunnen we met iedereen competitief zijn"
Foto: © photonews

KAA Gent en KRC Genk spelen op zondagavond een belangrijk duel tegen elkaar. Beide ploegen willen maar wat graag nog eens uitpakken met een knappe driepunter en zo de weg naar boven verder inzetten.

KAA Gent telt momenteel 20 punten, KRC Genk volgt op amper één puntje. Daarmee zijn beide ploegen in elkaars buurt te vinden. Met een overwinning kunnen ze ook meteen een goede zaak doen richting Champions' Play-offs.

Ivan Leko wacht op een blessurevrij KAA Gent

Ivan Leko gaf op zijn persconferentie vooraf aan wat hij van het duel verwacht. "We missen nog altijd een aantal spelers. De kern lijkt groot, maar is dat niet. Als we blessurevrij zijn, dan kunnen we met iedereen competitief zijn."

"Dit team heeft tijd nodig om echt serieus te worden. Het kan nooit 4-0 worden in Leuven bijvoorbeeld", beseft de coach van de Buffalo's. Hij had het ook onder meer nog over de schorsing van Max Dean.

De spoeling bij KAA Gent is in diverse linies klein. Daardoor bestaat de kans dat youngster Matties Volckaert gewoon in de bassis zal beginnen bij De Buffalo's. 

Bij KRC Genk hebben ze deze week een knappe overwinning gepakt tegen Sporting Braga, waardoor er meer dan waarschijnlijk veel vertrouwen in de club zal zijn geslopen. Op dat elan willen ze doorgaan, zoveel is logisch.

Prono KAA Gent - KRC Genk

KAA Gent wint
Gelijk
KRC Genk wint
KAA Gent KAA Gent wint Gelijk KRC Genk KRC Genk wint
24.41% 37.46% 38.13%
Populairste
1-1
(73x)		 1-2
(63x)		 2-1
(44x)

Vergelijking KAA Gent - KRC Genk

Positie

5
7

Punten

20
19

Gewonnen

6
5

Verloren

5
4

Gescoorde doelpunten

22
18

Doelpunten tegen

21
17

Gele kaarten

23
22

Rode kaarten

2
1

Onderlinge duels gewonnen

22
16
34
18/05 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-4 KRC Genk KRC Genk
30/03 18:30 KRC Genk KRC Genk 4-0 KAA Gent KAA Gent
23/02 16:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 KAA Gent KAA Gent
27/10 18:30 KAA Gent KAA Gent 0-2 KRC Genk KRC Genk
02/06 13:30 KRC Genk KRC Genk 0-1 KAA Gent KAA Gent
03/12 13:30 KRC Genk KRC Genk 2-2 KAA Gent KAA Gent
08/10 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
05/02 18:30 KAA Gent KAA Gent 2-3 KRC Genk KRC Genk
18/09 13:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 KAA Gent KAA Gent
15/05 16:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 KAA Gent KAA Gent
24/04 16:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 KRC Genk KRC Genk
12/12 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 KRC Genk KRC Genk
24/10 18:30 KRC Genk KRC Genk 0-3 KAA Gent KAA Gent
21/01 21:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
26/10 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-2 KRC Genk KRC Genk
25/01 20:30 KAA Gent KAA Gent 4-1 KRC Genk KRC Genk
10/11 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 KAA Gent KAA Gent
27/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 KRC Genk KRC Genk
06/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 KAA Gent KAA Gent
26/12 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 KAA Gent KAA Gent
07/10 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-5 KRC Genk KRC Genk
10/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
17/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 0-0 KRC Genk KRC Genk
11/03 14:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 KAA Gent KAA Gent
10/09 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
16/03 19:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
09/03 21:05 KAA Gent KAA Gent 2-5 KRC Genk KRC Genk
27/12 18:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 KAA Gent KAA Gent
07/08 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 KRC Genk KRC Genk
22/05 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-0 KRC Genk KRC Genk
24/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 KAA Gent KAA Gent
28/11 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 KAA Gent KAA Gent
31/07 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 KRC Genk KRC Genk
07/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 KRC Genk KRC Genk
22/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-2 KAA Gent KAA Gent
24/01 01:00 KRC Genk KRC Genk 1-2 KAA Gent KAA Gent
04/10 02:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 KRC Genk KRC Genk
09/03 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-2 KAA Gent KAA Gent
03/11 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 KRC Genk KRC Genk
13/05 14:30 KAA Gent KAA Gent 3-1 KRC Genk KRC Genk
07/04 18:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 KAA Gent KAA Gent
21/03 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 KAA Gent KAA Gent
27/11 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 KRC Genk KRC Genk
29/06 19:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 KRC Genk KRC Genk
14/05 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-3 KRC Genk KRC Genk
23/04 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
26/11 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 KAA Gent KAA Gent
08/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-4 KRC Genk KRC Genk
16/04 19:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 KAA Gent KAA Gent
05/04 19:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 KRC Genk KRC Genk
13/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 KRC Genk KRC Genk
15/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
17/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-2 KAA Gent KAA Gent
04/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 KAA Gent KAA Gent
28/01 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 KRC Genk KRC Genk
23/11 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-3 KRC Genk KRC Genk
26/01 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-3 KAA Gent KAA Gent
11/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 5-0 KRC Genk KRC Genk
18/02 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-3 KRC Genk KRC Genk
11/09 19:30 KAA Gent KAA Gent 3-2 KRC Genk KRC Genk
10/09 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 KAA Gent KAA Gent
12/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 KAA Gent KAA Gent
10/09 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 KRC Genk KRC Genk
09/09 19:30 KRC Genk KRC Genk 3-2 KAA Gent KAA Gent
25/04 19:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
23/04 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 KRC Genk KRC Genk
15/11 19:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 KRC Genk KRC Genk
10/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
09/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 KAA Gent KAA Gent
07/11 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
25/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 KAA Gent KAA Gent
21/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 KRC Genk KRC Genk
Ivan Leko pakt uit met verrassende debutant in basiself voor match tegen Genk

06:00 1

KAA Gent neemt het zondagavond op tegen KRC Genk. Aan de Buffalo's om in eigen huis opnieuw te laten zien waar ze toe in staat zijn. Dat gaan ze ook doen met een debutant i...

Zorgen voor Thorsten Fink: KRC Genk-coach zit met heel lastige onzekerheden voor match tegen KAA Gent

15:30

KRC Genk tankte vertrouwen na de knappe 3-4 zege op Braga in de Europa League. Maar de overwinning had ook een keerzijde: de Limburgers keren terug met blessurezorgen richt...

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 16:00 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Union SG Union SG
