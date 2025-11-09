LIVE: Gent - Genk: "Dan kunnen we met iedereen competitief zijn"

KAA Gent en KRC Genk spelen op zondagavond een belangrijk duel tegen elkaar. Beide ploegen willen maar wat graag nog eens uitpakken met een knappe driepunter en zo de weg naar boven verder inzetten.

KAA Gent telt momenteel 20 punten, KRC Genk volgt op amper één puntje. Daarmee zijn beide ploegen in elkaars buurt te vinden. Met een overwinning kunnen ze ook meteen een goede zaak doen richting Champions' Play-offs.

Ivan Leko wacht op een blessurevrij KAA Gent

Ivan Leko gaf op zijn persconferentie vooraf aan wat hij van het duel verwacht. "We missen nog altijd een aantal spelers. De kern lijkt groot, maar is dat niet. Als we blessurevrij zijn, dan kunnen we met iedereen competitief zijn."

"Dit team heeft tijd nodig om echt serieus te worden. Het kan nooit 4-0 worden in Leuven bijvoorbeeld", beseft de coach van de Buffalo's. Hij had het ook onder meer nog over de schorsing van Max Dean.

De spoeling bij KAA Gent is in diverse linies klein. Daardoor bestaat de kans dat youngster Matties Volckaert gewoon in de bassis zal beginnen bij De Buffalo's.

Bij KRC Genk hebben ze deze week een knappe overwinning gepakt tegen Sporting Braga, waardoor er meer dan waarschijnlijk veel vertrouwen in de club zal zijn geslopen. Op dat elan willen ze doorgaan, zoveel is logisch.