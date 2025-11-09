Volg KV Mechelen - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15.
Datum: 09/11/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 14
LIVE: Hoeveel minuten krijgen Bandé en Schoofs en struikelt leider Union opnieuw over zwart beest?
Foto: © photonews

In de affiche KVM - Union zouden enkele vragen beantwoord moeten worden. Zoals: krijgt Bandé al speelminuten? Hoe verloopt de terugkeer van Schoofs naar ex-club Mechelen? En blijft Malinwa het zwarte beest van Union?

Het is in elk geval zo dat KV Mechelen de laatste jaren opvallend goede resultaten behaalt tegen Union, ongeacht de sterke seizoenen die de Brusselaars al hebben gerealiseerd. Dat komt vooral tot uiting Achter de Kazerne. Van de laatste vijf ontmoetingen in de thuishaven van KV eindigden vier duels op een thuiszege en één keer werd het een gelijkspel.

Die puntendeling kwam er wel vorig seizoen en Union was toen zelfs dicht bij de zege. Dat kan de ploeg van David Hubert wel moed geven. Ook onder Hubert wint Union alvast schijnbaar achteloos de matchen die het zou moeten winnen in de JPL en zo blijft het de fiere leider in deze competitie. Aan zijn spelers om te bewijzen dat ze het deze keer ook in Mechelen voor elkaar krijgen.

Schoofs als tegenstander terug Achter de Kazerne

Bij die spelers hoort ook ene Rob Schoofs: voor hem wordt het zijn eerste terugkeer naar zijn vorige ploeg sinds zijn transfer. De thuissupporters zullen hem ongetwijfeld warm onthalen. Het is wel afwachten of hij aan de aftrap komt. En zoniet, of hij veel speelminuten krijgt. Die vraag zou dan ook weer gesteld kunnen worden over Hassane Bandé.

De Burkinees is zoals verwacht voor het eerst speelgerechtigd en kan dus ook zijn eigen comeback maken voor KV Mechelen. De laatste keer dat hij de geelrode kleuren verdedigde, dateert van 2018. Het is ook van toen geleden dat hij nog echt zijn niveau kon halen. De Mechelse staf heeft de opdracht om alle potentieel uit hem te halen.

Meeste geblesseerden bij KV Mechelen

Kireev, Teague, Mrabti, De Wolf, Vanrafelghem, Ouahabi en Özdemir staan wel nog altijd aan de kant. Bij Union moeten ze het doen zonder geblesseerden Fuseini en François. Volg KV Mechelen - Union om 19u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Prono KV Mechelen - Union SG

Gelijk
Union SG wint
KV Mechelen KV Mechelen wint Gelijk Union SG Union SG wint
7.67% 18% 74.33%
Populairste
1-2
(90x)		 1-3
(56x)		 0-2
(49x)

Vergelijking KV Mechelen - Union SG

Positie

6
1

Punten

20
32

Gewonnen

5
10

Verloren

3
1

Gescoorde doelpunten

18
28

Doelpunten tegen

16
7

Gele kaarten

30
28

Onderlinge duels gewonnen

10
6
5
16/02 16:00 Union SG Union SG 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
02/11 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG
17/12 16:00 Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
19/08 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 4-0 Union SG Union SG
19/03 18:30 Union SG Union SG 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
06/08 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 3-0 Union SG Union SG
12/12 16:00 Union SG Union SG 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
26/10 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Union SG Union SG
22/08 21:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-1 Union SG Union SG
23/02 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-5 Union SG Union SG
29/01 20:45 Union SG Union SG 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
23/01 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 Union SG Union SG
13/01 16:00 Union SG Union SG 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
09/11 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Union SG Union SG
09/09 14:30 Union SG Union SG 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
16/05 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Union SG Union SG
01/04 20:00 Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
03/02 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Union SG Union SG
10/09 15:00 Union SG Union SG 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
15/01 15:00 Union SG Union SG 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
31/08 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG
Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13:30 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 16:00 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Union SG Union SG
