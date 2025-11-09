LIVE: Hoeveel minuten krijgen Bandé en Schoofs en struikelt leider Union opnieuw over zwart beest?

In de affiche KVM - Union zouden enkele vragen beantwoord moeten worden. Zoals: krijgt Bandé al speelminuten? Hoe verloopt de terugkeer van Schoofs naar ex-club Mechelen? En blijft Malinwa het zwarte beest van Union?

Het is in elk geval zo dat KV Mechelen de laatste jaren opvallend goede resultaten behaalt tegen Union, ongeacht de sterke seizoenen die de Brusselaars al hebben gerealiseerd. Dat komt vooral tot uiting Achter de Kazerne. Van de laatste vijf ontmoetingen in de thuishaven van KV eindigden vier duels op een thuiszege en één keer werd het een gelijkspel.

Die puntendeling kwam er wel vorig seizoen en Union was toen zelfs dicht bij de zege. Dat kan de ploeg van David Hubert wel moed geven. Ook onder Hubert wint Union alvast schijnbaar achteloos de matchen die het zou moeten winnen in de JPL en zo blijft het de fiere leider in deze competitie. Aan zijn spelers om te bewijzen dat ze het deze keer ook in Mechelen voor elkaar krijgen.

Schoofs als tegenstander terug Achter de Kazerne

Bij die spelers hoort ook ene Rob Schoofs: voor hem wordt het zijn eerste terugkeer naar zijn vorige ploeg sinds zijn transfer. De thuissupporters zullen hem ongetwijfeld warm onthalen. Het is wel afwachten of hij aan de aftrap komt. En zoniet, of hij veel speelminuten krijgt. Die vraag zou dan ook weer gesteld kunnen worden over Hassane Bandé.

De Burkinees is zoals verwacht voor het eerst speelgerechtigd en kan dus ook zijn eigen comeback maken voor KV Mechelen. De laatste keer dat hij de geelrode kleuren verdedigde, dateert van 2018. Het is ook van toen geleden dat hij nog echt zijn niveau kon halen. De Mechelse staf heeft de opdracht om alle potentieel uit hem te halen.

Meeste geblesseerden bij KV Mechelen

Kireev, Teague, Mrabti, De Wolf, Vanrafelghem, Ouahabi en Özdemir staan wel nog altijd aan de kant. Bij Union moeten ze het doen zonder geblesseerden Fuseini en François. Volg KV Mechelen - Union om 19u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!