Datum: 06/12/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 17

LIVE: Kokubo houdt STVV recht tegen Club!

STVV ontvangt Club Brugge zaterdagavond op Stayen. Bij de Truienaars komen Sissako en Tanigucho in de basis. Nicky Hayen behoudt het vertrouwen.

Tijd   67' 25" 
Brandon Morren vanuit Stayen
66
 Tzolis schiet naast.
64
 Vervangen Hugo Siquet
Ingevallen Cisse Sandra
64
 Vervangen Nicolò Tresoldi
Ingevallen Kaye Furo
62
 Club voert de druk wat op. Een knal van Mechele wordt door Kokubo gestopt.
58
 Wat een parade van Kokubo! Vanaken kopt de bal heel mooi op doel, maar de Japanse doelman brengt prachtig redding.
57
 Forbs ziet zijn schot geblokt worden door Vanwesemael. Hier is Club nog een keer.
55
 De voorsprong is verdiend voor STVV, dat hier zeker de betere ploeg is.
53
 Club geraakt er maar moeilijk door. STVV blijft op zijn beurt goed mee voetballen.
53
  Gele kaart voor Robert-Jan Vanwesemael
48
 Het wordt even heet voor het Truiense doel, maar Club krijgt de bal er voorlopig niet in.
46
 De bal rolt weer op Stayen!


Scheidsrechter 		Rust


45+3
 Club stelt zwaar teleur vanavond. Dat terwijl STVV er veel zin in heeft.
45
 Vervangen Aleksandar Stankovic
Ingevallen Carlos Forbs
43
 Van den Heuvel voorkomt de 1-3! STVV geraakt er opnieuw doorheen maar de Club-doelman voorkomt dat een stiftertje van Ito binnen gaat.
37
STVV - Club Brugge
34
 Opnieuw is STVV gevaarlijk. Club zal uit een ander vaatje moeten tappen wil het hier punten pakken.
32

Goal 		Doelpunt van Ryotaro Ito (Penalty)
Erop en erover: Ito knalt STVV vanop de stip op voorsprong!
31

Penalty 		Penalty voor STVV
29
 Krijgen we een penalty voor STVV? De VAR is het aan het nakijken...
De VAR bekijkt het.
29
 STVV schreeuwt om een strafschop nadat een schot van Goto geblokt wordt. Volgens de Truienaars door een arm.
28
 De wedstrijd is goed in evenwicht. 1-1 is een eerlijke tussenstand in een match met twee ploegen die graag komen voetballen.
21

Goal 		Doelpunt van Arbnor Muja
Daar is de gelijkmaker, en hier gaat doelman van den Heuvel zich slecht over voelen! De doelman trapt niet goed uit, waardoor Vanwesemael met het leer aan de haal gaat. STVV valt meteen aan en enkele schoten worden gestopt, tot Muja de bal tegen de touwen krijgt. Hij gaat meteen handgebaren doen richting de bezoekende supporters.
19
 Scheidsrechter Bram Van Driessche maakt zich veel belangrijker dan nodig. Hij fluit plots een fout in het voordeel van Club, waar werkelijk niets aan de hand leek te zijn. Nadien krijgt coach Vrancken geel, en één van zijn spelers.
16

Goal 		Doelpunt van Raphael Onyedika (Christos Tzolis)
Tzolis rent zijn flank af en legt dan heerlijk af tot bij Onyedika. Die hoeft de bal maar binnen te tikken!
15
 Onyedika is zijn bal plots kwijt voor eigen doel nadat STVV goed drukt zet. Ito knalt nadien naast doel.
11
 Muja geeft voor tot bij Goto, die naast legt.
9
 Ito geeft diep tot bij Sebaoui met een heerlijke steekbal. Die STVV-aanvaller twijfelt op zijn beurt en werkt de ban in corner. Hier zat meer in.
7
 Tzolis knalt vanuit een scherpe hoek naast. Club neemt de match voorlopig in handen.
4
 Tzolis laat de openingstreffer liggen!
Wat een misser! Tzolis gaat helemaal alleen door op doel en krijgt een 100%-kans oog in oog met doelman Kokubo. Die doet het helemaal perfect en kan het te zwakke schot van Tzolis redden. Het thuispubliek scandeert zijn naam.
3
 Beide ploegen willen er echt voor gaan, maar tonen nogal veel nonchalance aan het begin van de wedstrijd.
2
 Van Helden trapt een eerste keer over doel.
1
 We zijn eraan begonnen op Stayen!
1
 STVV - Club Brugge: 0-0
STVV (STVV - Club Brugge)
STVV: Leobrian Kokubo - Robert-Jan Vanwesemael - Rein Van Helden - Visar Musliu - Shogo Taniguchi - Abdoulaye Sissako - Rihito Yamamoto - Arbnor Muja - Ryotaro Ito - Ilias Sebaoui - Keisuke Goto
Bank: Andres Ferrari - Isaias Delpupo - Ryan Merlen - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Adam Nhaili

Club Brugge (STVV - Club Brugge)
Club Brugge: Dani van den Heuvel - Hugo Siquet - Joel Ordonez - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Hans Vanaken - Raphael Onyedika - Hugo Vetlesen - Aleksandar Stankovic - Christos Tzolis - Nicolò Tresoldi
Bank: Carlos Forbs - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Gustaf Nilsson - Jorne Spileers - Stefan Ostoici - Kyriani Sabbe - Mamadou Diakhon - Argus Vanden Driessche - Kaye Furo
🎥 Kreeg STVV een terechte strafschop? Beslissing van VAR zorgt voor heel wat discussie

21:58

Ryotaro Ito kon STVV na een halfuur spelen op 2-1 zetten tegen Club Brugge. Hij scoorde vanop de stip, maar was het een terechte strafschop?
STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 6.7 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/17 (47.1%)
Vanwesemael Robert-Jan   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Van Helden Rein 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Musliu Visar 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 38/46 (82.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/9 (11.1%)
Taniguchi Shogo 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 36/41 (87.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Sissako Abdoulaye 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 26/28 (92.9%)
Yamamoto Rihito 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Muja Arbnor 90' 7.5 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Ito Ryotaro 90' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/36 (94.4%)
  • Schoten op doel: 3/4
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Sebaoui Ilias 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Goto Keisuke 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Bank
Ferrari Andres 0'  
Delpupo Isaias 0'  
Merlen Ryan 0'  
Juklerød Simen 0'  
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 0'  
Nhaili Adam 0'  
 

Club Brugge Club Brugge
van den Heuvel Dani 90' 6.3 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Siquet Hugo 64' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 27/35 (77.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Ordonez Joel 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 57/62 (91.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Mechele Brandon 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 52/53 (98.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Seys Joaquin 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Vanaken Hans 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Onyedika Raphael 90' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/37 (91.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
Vetlesen Hugo 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 25/28 (89.3%)
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
Stankovic Aleksandar 45' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Tzolis Christos A 90' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Tresoldi Nicolò 64' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Forbs Carlos 45' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Sandra Cisse 26' -
Meijer Bjorn 0'  
Nilsson Gustaf 0'  
Spileers Jorne 0'  
Ostoici Stefan 0'  
Sabbe Kyriani 0'  
Diakhon Mamadou 0'  
Vanden Driessche Argus 0'  
Furo Kaye 26' -

Vooraf

LIVE: Hayen opnieuw op bekend terrein, extra goed voorbereid Club Brugge speelt topper op Stayen
Foto: © photonews

Club Brugge trekt zaterdag naar STVV, maar bereidde zich vrijdag al op Stayen voor. Hayen wil zijn ploeg laten wennen aan het kunstgras, al komt er ook blessureleed bij kijken.

Club Brugge trekt zaterdagavond naar Stayen om het op te nemen tegen STVV. Maar ook vrijdag trok Nicky Hayen met zijn troepen al naar het stadion.

Dat deed hij om zijn spelers al wat te laten wennen aan het kunstgras. Voor Hayen is het overigens een extra speciale wedstrijd. De Truienaar speelde namelijk 270 wedstrijden voor Sint-Truiden.

Club mist Mignolet en Vermant, maar ziet Sabbe terugkeren op Stayen

Club ziet Kyriani Sabbe terugkeren uit blessure, maar er is ook minder goed nieuws. Simon Mignolet verliet afgelopen weekend het veld na 45 minuten spelen, en is nu ook niet fit voor de wedstrijd tegen zijn ex-club.

Verder is Romeo Vermant er logischerwijs ook niet bij, hij liep een hersenschudding op tegen OH Leuven in de Croky Cup. Kaye Furo neemt zijn plaats in bij de selectie.

Voor beide clubs is het een belangrijke wedstrijd. STVV staat vierde in het klassement met 30 punten, terwijl Club slechts twee eenheden meer telt en tweede staat. Bij een zege springen de Limburgers dus over blauw-zwart.

Meer nieuws over Romeo Vermant na zijn hersenschudding en het is toch niet zo goed

05/12

Club Brugge ziet opnieuw een speler wegvallen. Romeo Vermant liep een hersenschudding op na een stevige botsing met OHL-verdediger Dussenne en moet verplicht rust nemen. Aa...

Nicky Hayen grijpt in bij Club Brugge voor clash met STVV

05/12 10

Tegen het in vorm verkerende STVV moet Club Brugge vol aan de bak om niet weg te zakken in het klassement. Nicky Hayen greep al in.

Franky Van der Elst zegt wat de grote problemen bij Club Brugge zijn

05/12 1

Club Brugge staat zondag voor een cruciale wedstrijd tegen het in vorm verkerende STVV. De kloof bedraagt amper twee punten en volgens Franky Van der Elst zijn er duidelijk...

Club Brugge maakt selectie bekend voor STVV: duidelijkheid over twijfelgevallen en één belangrijke terugkeer

05/12

Club Brugge maakt zich na de bekerzege tegen OHL op voor een cruciale match op het veld van STVV. Nicky Hayen treft zijn ex-ploeg, en blauw-zwart reist met enkele terugkeer...

Icoon vindt dat Club Brugge zijn kern niet goed genoeg gebruikt: "Hoe triestig is dat?"

08:00 1

Club Brugge zoekt naar de juiste vorm, maar volgens analist Franky Van der Elst ligt de kern van het probleem niet bij coach Nicky Hayen. De jonge kern en het gebrek aan do...

Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem: "Illusie in de bestuurskamer van Club Brugge"

17:31

Hein Vanhaezebrouck gelooft niet in de visie van Director of Football Dévy Rigaux, die onlangs stelde dat Club geen klassieke targetspits nodig heeft.

Van Der Elst spreekt klare taal over uitlatingen van Mechele en Tzolis

20:30 1

Franky Van Der Elst blikt terug op de reacties van Brandon Mechele en Christos Tzolis na de recente bekerwinst van Club Brugge. Hij plaatst de uitspraken in bredere context...

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 2-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
