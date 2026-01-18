LIVE: Anderlecht op voorsprong bij de rust na twee goals van Angulo

Na hun beladen bekerduel van donderdag kruisen AA Gent en Anderlecht zondag alweer de degens, dit keer in de competitie. Na de kwartfinale in de Croky Cup wordt er om 13u30 afgetrapt in de Planet Group Arena. Paars-wit plaatste zich voor de halve finales van de beker, maar Gent aast op revanche.

De Buffalo’s voelden zich donderdag benadeeld en zullen dat gevoel meenemen naar hun thuiswedstrijd. De sfeer in Gent belooft dan ook bitsig te worden, zeker omdat Anderlecht buitenshuis kwetsbaar blijft. De Brusselaars wonnen dit seizoen slechts drie van hun negen uitmatchen, een schril contrast met hun sterke thuisreputatie.

Besnik Hasi moet bovendien puzzelen in de defensie. Lucas Hey is geschorst, Camara is out en achter Maamar staat een vraagteken. Daardoor is de coach genoodzaakt om te improviseren in het hart van zijn verdediging.

Een sleutelrol lijkt weggelegd voor Marco Kana. De verdediger maakte donderdag zijn rentree na blessureleed en bleef, ondanks een discutabele fase met Skoras, recht. “Fysiek voel ik me goed", klonk het bij Kana. De vraag is met wie hij zondag zal worden gekoppeld centraal achterin.

Wie in de verdediging bij Anderlecht?

Sardella is een optie, maar dan moet Maamar fit genoeg zijn voor de rechtsback. Anders kan Hasi schuiven met Augustinsson of N’Diaye, of opnieuw een beroep doen op Mihajlo Ilic. De huurling van Bologna kreeg tegen Gent al minuten en lijkt stilaan in beeld te komen voor een grotere rol.

Anderlecht weet bovendien wat de valkuil is van zo’n korte rustperiode. Na een knappe zege in Genk volgde eerder dit seizoen een pijnlijk 4-0-debacle in Westerlo. In Gent wil paars-wit absoluut vermijden dat het bekerverhaal een mentale én sportieve kater krijgt.