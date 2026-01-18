Datum: 18/01/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 21

LIVE: Anderlecht op voorsprong bij de rust na twee goals van Angulo

Na hun beladen bekerduel van donderdag kruisen AA Gent en Anderlecht zondag alweer de degens, dit keer in de competitie. Na de kwartfinale in de Croky Cup wordt er om 13u30 afgetrapt in de Planet Group Arena. Paars-wit plaatste zich voor de halve finales van de beker, maar Gent aast op revanche.

Johan Walckiers vanuit de Planet Group Arena
Scheidsrechter 		Rust


45+4
 Gent maakt te veel fouten in de opbouw om gevaarlijk te worden.
43

Goal 		Doelpunt van Nilson Angulo (Thorgan Hazard)
Angulo komt als een duiveltje uit een doosje voor zijn man op een voorzet van Hazard. Hij kopt binnen en zo staat het weer 1-2.
38
 Vervangen Siebe Van Der Heyden
Ingevallen Samuel Kotto
37

Goal 		Doelpunt van Wilfried Kanga (Penalty)
37
 De VAR volgt de beslissing van de scheidsrechter. We krijgen een penalty!
37
 De VAR is de penalty aan het checken...
35

Penalty 		Penalty voor KAA Gent
Coosemans komt uit en raakt Pastoski vol in het gezicht en heeft geen bal. Visser wijst naar de stip en geeft Coosemans geel. Kanga zet zich achter de bal en plaatst hem in het hoekje.
34
  Gele kaart voor Colin Coosemans
34
  Gele kaart voor Marco Kana
31
  Gele kaart voor Siebe Van Der Heyden
29
 Van Der Heyden en De Cat zijn knie tegen knie gebotst. Beiden spartelen van de pijn.
28
 Een ferme afzwaaier van Volckaert belandt hoog in de tribune.
22
 Lopes schiet keihard naast.
22
 De match is wat kalmer geworden. Maar Gent is de ploeg die het voetballend moet proberen, terwijl Anderlecht wacht op een foutje.
14
 Gent is wakker geschoten. Eerst ondergingen ze het spel, nu duwen ze Anderlecht terug.
14
 Coosemans alweer met een redding op een poging van Hong. De doelman houdt zijn ploeg hier recht.
12
 Wat een knal! Araujo haalt uit van buiten de zestien en Coosemans kan er amper bij. Maar wel nog net genoeg om de bal tegen de paal te duwen. Die botst daarna weer het veld in.
9
 Saliba trapt naast. De beginfase is helemaal voor een gemotiveerd Anderlecht.
7
 Augustinssin ging na de goal zitten en tastte naar de kuit. Slecht nieuws voor Hasi die al vroeg moest wisselen.
6
 Vervangen Ludwig Augustinsson
Ingevallen Moussa N'Diaye
4

Goal 		Doelpunt van Nilson Angulo (Mihajlo Cvetkovic)
Hoekschop van Hazard, Cvetkovic staat helemaal alleen in de zestien en geeft door tot bij Angulo, die Roef tegenvoets pakt met een hobbelend balletje.
3
 Anderlecht neemt het initiatief in deze beginfase en dwingt ook een eerste hoekschop af.
1
 KAA Gent - Anderlecht: 0-0
KAA Gent (KAA Gent - Anderlecht)
KAA Gent: Davy Roef - Maksim Paskotsi - Siebe Van Der Heyden - Matties Volckaert - Michal Skoras - Tiago Araujo - Leonardo Da Silva Lopes - Atsuki Ito - Abdelkahar Kadri - Hyun-Seok Hong - Wilfried Kanga
Bank: Samuel Kotto - Aimé Omgba - Momodou Sonko - Max Dean - Tibe De Vlieger - Jean-Kevin Duverne - Kjell Peersman - Bas Evers - Gilles De Meyer - Hyllarion Goore - Wout Asselman

Anderlecht (KAA Gent - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Killian Sardella - Mihajlo Ilic - Marco Kana - Ludwig Augustinsson - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Tristan Degreef - Thorgan Hazard - Mihajlo Cvetkovic - Nilson Angulo
Bank: Moussa N'Diaye - Yari Verschaeren - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - Yasin Özcan - Basile Vroninks - Joachim Imbrechts - Anas Tajaouart - Adriano Bertaccini - Ibrahim Kanate

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 5.42  
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
Meer statistieken
Paskotsi Maksim 6.93  
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe   6.09  
  • Nauwkeurige passes: 28/30 (93.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Volckaert Matties 6.52  
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Skoras Michal 6.21  
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Araujo Tiago 6.65  
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva 6.32  
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Ito Atsuki 6.14  
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Kadri Abdelkahar 5.87  
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Hong Hyun-Seok 6.34  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Kanga Wilfried 7.0  
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Kotto Samuel 6.22  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Omgba Aimé  
Sonko Momodou  
Dean Max  
De Vlieger Tibe  
Duverne Jean-Kevin  
Peersman Kjell  
Evers Bas  
De Meyer Gilles  
Goore Hyllarion  
Asselman Wout  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin   6.06  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Sardella Killian 6.56  
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Ilic Mihajlo 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
Kana Marco   6.19  
  • Nauwkeurige passes: 21/22 (95.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 6.28  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan 6.44  
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
De Cat Nathan 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Degreef Tristan 6.12  
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Hazard Thorgan A 7.7  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo A 7.06  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Angulo Nilson ⚽ ⚽ 8.47  
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
Bank
N'Diaye Moussa 6.25  
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Verschaeren Yari  
Kikkenborg Mads  
Vazquez Luis  
Özcan Yasin  
Vroninks Basile  
Imbrechts Joachim  
Tajaouart Anas  
Bertaccini Adriano  
Kanate Ibrahim  

Vooraf

LIVE: Gent zoekt revanche, Anderlecht wil bevestigen, maar heeft defensieve zorgen
LIVE: Gent zoekt revanche, Anderlecht wil bevestigen, maar heeft defensieve zorgen
Foto: © photonews

Na hun beladen bekerduel van donderdag kruisen AA Gent en Anderlecht zondag alweer de degens, dit keer in de competitie. Na de kwartfinale in de Croky Cup wordt er om 13u30 afgetrapt in de Planet Group Arena. Paars-wit plaatste zich voor de halve finales van de beker, maar Gent aast op revanche.

De Buffalo’s voelden zich donderdag benadeeld en zullen dat gevoel meenemen naar hun thuiswedstrijd. De sfeer in Gent belooft dan ook bitsig te worden, zeker omdat Anderlecht buitenshuis kwetsbaar blijft. De Brusselaars wonnen dit seizoen slechts drie van hun negen uitmatchen, een schril contrast met hun sterke thuisreputatie.

Besnik Hasi moet bovendien puzzelen in de defensie. Lucas Hey is geschorst, Camara is out en achter Maamar staat een vraagteken. Daardoor is de coach genoodzaakt om te improviseren in het hart van zijn verdediging.

Een sleutelrol lijkt weggelegd voor Marco Kana. De verdediger maakte donderdag zijn rentree na blessureleed en bleef, ondanks een discutabele fase met Skoras, recht. “Fysiek voel ik me goed", klonk het bij Kana. De vraag is met wie hij zondag zal worden gekoppeld centraal achterin.

Wie in de verdediging bij Anderlecht?

Sardella is een optie, maar dan moet Maamar fit genoeg zijn voor de rechtsback. Anders kan Hasi schuiven met Augustinsson of N’Diaye, of opnieuw een beroep doen op Mihajlo Ilic. De huurling van Bologna kreeg tegen Gent al minuten en lijkt stilaan in beeld te komen voor een grotere rol.

Anderlecht weet bovendien wat de valkuil is van zo’n korte rustperiode. Na een knappe zege in Genk volgde eerder dit seizoen een pijnlijk 4-0-debacle in Westerlo. In Gent wil paars-wit absoluut vermijden dat het bekerverhaal een mentale én sportieve kater krijgt.

