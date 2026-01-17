Volg Zulte Waregem - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
-
Datum: 17/01/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 21
LIVE: Zulte Waregem en Genk beseffen dat resultaten eens te meer tellen
LIVE: Zulte Waregem en Genk beseffen dat resultaten eens te meer tellen
Foto: © photonews

Zulte Waregem en KRC Genk openen hun 2026 met een voor beide ploegen belangrijke wedstrijd voor de verderzetting van de reguliere competitie. Essevee heeft dringend een driepunter nodig ... En Genk eigenlijk ook.

Zulte Waregem was - net als La Louvière - als promovendus goed begonnen aan het seizoen en mocht op een bepaald moment samen met STVV zelfs dé revelatie van de jaargang genoemd worden, met een knap klassement.

Zulte Waregem heeft dringend punten nodig

De laatste twee maanden werd echter niet meer gewonnen en zo zakte Essevee een beetje weg in het klassement. Bij de start van het nieuwe jaar op een twaalfde plaats met in totaal 23 punten, door de zege van La Louvière vrijdagavond in Brugge zijn de Relegation Play-offs nog dichter gekomen.

In de laatste tien speeldagen is dus nog veel mogelijk, maar er zal dan wel opnieuw moeten gewonnen worden. "Ik weet dat we drie van onze vier eerstvolgende duels thuis spelen, maar je zult me niet horen zeggen dat we eind februari al zeker zullen zijn van het behoud", wil Sven Vandenbroeck niet te hoog van de toren blazen.

En ook KRC Genk staat onder druk om te presteren

Ook voor KRC Genk is het tijd om te gaan oogsten in de laatste tien wedstrijden van de reguliere competitie. Nicky Hayen gaf op zijn eerste persconferentie van 2026 al aan dat hij liever slechte wedstrijden met 1-0 wint dan wat anders op dit moment.


De coach lijkt daarvoor in doel te gaan kiezen voor Tobias Lawal, die de voorkeur opnieuw zou gaan krijgen op Hendrik Van Crombrugge. Of dat echt het geval is, zullen we zaterdagnamiddag in de Elindus Arena zien. Voetbalkrant is er bij, vanaf 16 uur kan u de wedstrijd op de voet volgen.

Prono Zulte Waregem - KRC Genk

Gelijk
KRC Genk wint
Zulte Waregem Zulte Waregem wint Gelijk KRC Genk KRC Genk wint
7.99% 25% 67.01%
Populairste
1-2
(127x)		 1-1
(50x)		 1-3
(24x)

Vergelijking Zulte Waregem - KRC Genk

Positie

13
9

Punten

23
25

Gewonnen

5
6

Verloren

7
7

Gescoorde doelpunten

26
27

Doelpunten tegen

29
31

Gele kaarten

31
27

Rode kaarten

2
1

Onderlinge duels gewonnen

11
12
31
31/08 19:15 KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
15/07 12:00 KRC Genk KRC Genk 3-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
14/01 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
14/08 21:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 KRC Genk KRC Genk
06/02 21:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
31/10 13:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-6 KRC Genk KRC Genk
27/01 18:45 KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
09/08 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 KRC Genk KRC Genk
19/01 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-3 KRC Genk KRC Genk
10/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
17/03 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-3 KRC Genk KRC Genk
29/09 18:00 KRC Genk KRC Genk 4-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
27/05 18:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
09/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
19/11 14:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 KRC Genk KRC Genk
21/12 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 KRC Genk KRC Genk
28/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
06/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
16/04 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 KRC Genk KRC Genk
15/01 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
07/08 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 KRC Genk KRC Genk
09/05 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 KRC Genk KRC Genk
03/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
07/03 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
31/10 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 KRC Genk KRC Genk
25/04 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 KRC Genk KRC Genk
29/03 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
19/01 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 KRC Genk KRC Genk
15/09 18:00 KRC Genk KRC Genk 5-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
03/05 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-4 KRC Genk KRC Genk
07/04 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
16/01 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
16/12 14:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-2 KRC Genk KRC Genk
13/12 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-5 KRC Genk KRC Genk
26/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
15/12 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 KRC Genk KRC Genk
13/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
28/01 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 KRC Genk KRC Genk
25/09 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
30/06 19:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KRC Genk KRC Genk
23/04 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 KRC Genk KRC Genk
26/03 19:30 KRC Genk KRC Genk 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
19/12 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
08/08 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 KRC Genk KRC Genk
07/02 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
14/09 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-3 KRC Genk KRC Genk
02/05 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 KRC Genk KRC Genk
14/12 20:30 KRC Genk KRC Genk 5-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
19/01 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 KRC Genk KRC Genk
31/07 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 KRC Genk KRC Genk
29/07 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
18/02 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 KRC Genk KRC Genk
19/09 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KRC Genk KRC Genk
18/09 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Karetsas beschrijft gevoel na dubbele Griekse tragedie op Gala van de Gouden Schoen

Karetsas beschrijft gevoel na dubbele Griekse tragedie op Gala van de Gouden Schoen

10:30

Kos Karetsas blikt terug op het Gala van de Gouden Schoen, waar zowel hijzelf als landgenoot Christos Tzolis naast een prijs grepen. De middenvelder beschrijft hoe hij die ...

Nicky Hayen ziet zelfde fouten terugkeren bij KRC Genk en heeft één groot doel

Nicky Hayen ziet zelfde fouten terugkeren bij KRC Genk en heeft één groot doel

12:00

KRC Genk bereidde zich een week lang voor in Spanje. Trainer Nicky Hayen blikt terug op het werk dat werd verricht en op de uitdagingen die nog voor de ploeg liggen.

LIVE: Zulte Waregem en Genk beseffen dat resultaten eens te meer tellen

LIVE: Zulte Waregem en Genk beseffen dat resultaten eens te meer tellen

12:50

Zulte Waregem en KRC Genk openen hun 2026 met een voor beide ploegen belangrijke wedstrijd voor de verderzetting van de reguliere competitie. Essevee heeft dringend een dri...

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved