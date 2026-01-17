LIVE: Zulte Waregem en Genk beseffen dat resultaten eens te meer tellen

Zulte Waregem en KRC Genk openen hun 2026 met een voor beide ploegen belangrijke wedstrijd voor de verderzetting van de reguliere competitie. Essevee heeft dringend een driepunter nodig ... En Genk eigenlijk ook.

Zulte Waregem was - net als La Louvière - als promovendus goed begonnen aan het seizoen en mocht op een bepaald moment samen met STVV zelfs dé revelatie van de jaargang genoemd worden, met een knap klassement.

Zulte Waregem heeft dringend punten nodig

De laatste twee maanden werd echter niet meer gewonnen en zo zakte Essevee een beetje weg in het klassement. Bij de start van het nieuwe jaar op een twaalfde plaats met in totaal 23 punten, door de zege van La Louvière vrijdagavond in Brugge zijn de Relegation Play-offs nog dichter gekomen.

In de laatste tien speeldagen is dus nog veel mogelijk, maar er zal dan wel opnieuw moeten gewonnen worden. "Ik weet dat we drie van onze vier eerstvolgende duels thuis spelen, maar je zult me niet horen zeggen dat we eind februari al zeker zullen zijn van het behoud", wil Sven Vandenbroeck niet te hoog van de toren blazen.

En ook KRC Genk staat onder druk om te presteren

Ook voor KRC Genk is het tijd om te gaan oogsten in de laatste tien wedstrijden van de reguliere competitie. Nicky Hayen gaf op zijn eerste persconferentie van 2026 al aan dat hij liever slechte wedstrijden met 1-0 wint dan wat anders op dit moment.



De coach lijkt daarvoor in doel te gaan kiezen voor Tobias Lawal, die de voorkeur opnieuw zou gaan krijgen op Hendrik Van Crombrugge. Of dat echt het geval is, zullen we zaterdagnamiddag in de Elindus Arena zien. Voetbalkrant is er bij, vanaf 16 uur kan u de wedstrijd op de voet volgen.