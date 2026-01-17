Nicky Hayen ziet zelfde fouten terugkeren bij KRC Genk en heeft één groot doel

KRC Genk bereidde zich een week lang voor in Spanje. Trainer Nicky Hayen blikt terug op het werk dat werd verricht en op de uitdagingen die nog voor de ploeg liggen.

Evaluatie van de stage

Hayen werkte met zijn spelersgroep aan het verfijnen van zijn spelprincipes. “Ik zag een goede werkethiek bij mijn groep. We hebben stappen gezet, al bleven dezelfde fouten die hiervoor gemaakt werden terugkomen”, vertelt hij in Het Belang van Limburg.

De trainer wil vooral meer zekerheid achterin. “We moeten proberen richting die nul te spelen.” Volgens hem vormt een solide organisatie de basis om daarna offensief te denken. Doelpunten maken lukt volgens de coach doorgaans wel, waardoor ook kleine zeges mogelijk worden wanneer de defensie op orde staat.

Top zes

Genk staat momenteel negende en moet terrein goedmaken. Hayen klinkt realistisch. “We moeten een inhaalrace maken, dat klopt. Er is elke dag druk, maar die probeer ik toch wat weg te houden.”

Hij verwijst naar eerdere ervaringen waarbij druk een negatieve invloed had op de prestaties van de Limburgers. En dat wil hij in de toekomst zeker vermijden bij zijn team.

Lees ook... Karetsas beschrijft gevoel na dubbele Griekse tragedie op Gala van de Gouden Schoen›

De ploeg mikt op een snelle terugkeer naar de top zes. Tegelijk wijst hij op de concurrentie, met Zulte Waregem dat op korte afstand volgt en volgens hem geen schrik heeft van Genk. “We moeten weer een ploeg worden die angst inboezemt”, besluit hij.