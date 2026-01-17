Karetsas beschrijft gevoel na dubbele Griekse tragedie op Gala van de Gouden Schoen

Karetsas beschrijft gevoel na dubbele Griekse tragedie op Gala van de Gouden Schoen
Foto: © photonews

Kos Karetsas blikt terug op het Gala van de Gouden Schoen, waar zowel hijzelf als landgenoot Christos Tzolis naast een prijs grepen. De middenvelder beschrijft hoe hij die periode heeft beleefd en welke focus hij nu legt.

Reactie op de teleurstelling van Tzolis

Karetsas stond de voorbije dagen in contact met zijn ploegmaat uit de Griekse nationale ploeg. “Ik heb hem een berichtje gestuurd. Hij was terecht ontgoocheld. Over een volledig jaar gezien was Tzolis voor mij de verdiende winnaar”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

De middenvelder benadrukt dat de ontgoocheling begrijpelijk was, maar dat Tzolis volgens hem een sterk jaar achter de rug heeft. Ook Karetsas zelf greep naast de trofee van Belofte van het Jaar. “Nee. Ik was niet eens verrast. Het doet me ook weinig. Wel ben ik blij voor Nathan.”

Werken onder Nicky Hayen

Sinds de trainerswissel bij Genk merkt Karetsas duidelijke accenten in de aanpak. “Ik pas voor een vergelijking tussen de twee trainers. Het heeft weinig nut om nog achterom te kijken.” De middenvelder beschrijft Hayen als een coach die nauw opvolgt, snel bijstuurt en hoge eisen stelt. Die aanpak waardeert hij, omdat het hem helpt om verder te groeien.

Genk moet in de resterende wedstrijden een stevige inhaalbeweging maken. Karetsas klinkt vastberaden. “Als je bij Genk speelt, moet je met druk kunnen omgaan.” Hij benadrukt dat een plaats in de top vier altijd het doel blijft en dat de druk eerder als motivatie moet dienen dan als hinderpaal.

Lees ook... Nicky Hayen ziet zelfde fouten terugkeren bij KRC Genk en heeft één groot doel
Over mogelijke buitenlandse interesse blijft Karetsas discreet, maar een wintertransfer komt er hoe dan ook niet. “Nee, dat hebben we al langer beslist. Ik voel me hier heel goed”, besluit hij.

Volg Zulte Waregem - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.

