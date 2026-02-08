Volg KRC Genk - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
-
Datum: 08/02/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 24
LIVE: Genk op zoek naar top zes, Anderlecht moet het doen zonder zijn metronoom
LIVE: Genk op zoek naar top zes, Anderlecht moet het doen zonder zijn metronoom
Foto: © photonews

Genk en Anderlecht openen om 13.30 uur de 24e speeldag met een affiche die op papier veel belooft, maar waarin beide ploegen op zoek zijn naar een houvast. Zowel de Limburgers als de Brusselaars blijven onder de verwachtingen en snakken naar punten in de strijd om de top zes.

De recente vorm is bij beide clubs zwak. Sinds december pakte Genk slechts zes punten uit zeven competitiewedstrijden, Anderlecht zelfs maar vijf. De Brusselaars wonnen bovendien al sinds half december geen competitieduel meer en scoorden de voorbije drie wedstrijden niet.

Genk tankte wel vertrouwen met een 1-2-zege op Dender dankzij Daan Heymans. De vraag is nu of dat het begin van een ommekeer is.

Genk-Anderlecht is een duel met grote inzet

Europees presteerden de Genkies wél sterk met zestien punten in de Europa League en knappe resultaten tegen onder meer Braga en Real Betis. In de competitie blijft het echter wisselvallig, waardoor een zege tegen Anderlecht hen opnieuw richting top zes kan duwen.

Bij Anderlecht moet interim-coach Edward Still voor een schokeffect zorgen na het vertrek van Besnik Hasi, maar dat bleef voorlopig uit. De aanval sputtert al maanden en verschillende spelers ontbreken: Nathan De Cat is geschorst, terwijl Stroeykens, Huerta, Kana en Augustinsson geblesseerd zijn.


Ook de statistieken bieden weinig houvast. Anderlecht presteert zwak op verplaatsing met slechts twaalf punten uit elf matchen, terwijl Genk thuis amper drie keer won. Beide ploegen krijgen dus een uitgelezen kans om hun seizoen een nieuwe impuls te geven in een rechtstreeks duel met grote inzet.

Prono KRC Genk - Anderlecht

KRC Genk wint
Gelijk
KRC Genk KRC Genk wint Gelijk Anderlecht Anderlecht wint
68.38% 23.02% 8.59%
Populairste
2-1
(98x)		 1-1
(52x)		 2-0
(46x)

Vergelijking KRC Genk - Anderlecht

Positie

10
4

Punten

29
36

Gewonnen

7
10

Verloren

8
7

Gescoorde doelpunten

31
30

Doelpunten tegen

35
28

Gele kaarten

31
59

Rode kaarten

1
3

Onderlinge duels gewonnen

26
15
39
04/12 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-3 Anderlecht Anderlecht
14/09 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
25/05 18:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Anderlecht Anderlecht
06/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 KRC Genk KRC Genk
22/12 13:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
17/09 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 KRC Genk KRC Genk
11/05 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-1 KRC Genk KRC Genk
20/04 20:45 KRC Genk KRC Genk 2-1 Anderlecht Anderlecht
23/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-1 KRC Genk KRC Genk
03/09 18:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Anderlecht Anderlecht
16/04 13:30 KRC Genk KRC Genk 5-2 Anderlecht Anderlecht
21/12 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
13/11 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 KRC Genk KRC Genk
20/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
29/08 18:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
15/05 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-2 KRC Genk KRC Genk
12/05 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-1 Anderlecht Anderlecht
14/03 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-2 KRC Genk KRC Genk
07/02 18:15 KRC Genk KRC Genk 1-2 Anderlecht Anderlecht
11/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 KRC Genk KRC Genk
22/12 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
23/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
16/05 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
30/03 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-0 Anderlecht Anderlecht
02/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-1 KRC Genk KRC Genk
15/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
20/05 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 KRC Genk KRC Genk
21/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Anderlecht Anderlecht
21/01 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
22/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-1 KRC Genk KRC Genk
26/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
18/09 14:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Anderlecht Anderlecht
19/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 5-2 Anderlecht Anderlecht
03/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KRC Genk KRC Genk
06/12 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 Anderlecht Anderlecht
13/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
22/02 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
05/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
11/05 18:00 Anderlecht Anderlecht 4-0 KRC Genk KRC Genk
21/04 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
02/03 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
10/11 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
21/07 16:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KRC Genk KRC Genk
12/05 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-2 Anderlecht Anderlecht
01/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 KRC Genk KRC Genk
02/03 18:00 KRC Genk KRC Genk P1-0 Anderlecht Anderlecht
30/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KRC Genk KRC Genk
23/12 18:00 KRC Genk KRC Genk 2-4 Anderlecht Anderlecht
02/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 KRC Genk KRC Genk
27/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-4 Anderlecht Anderlecht
14/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-3 KRC Genk KRC Genk
05/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 4-2 KRC Genk KRC Genk
02/10 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
06/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Anderlecht Anderlecht
15/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
04/03 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
31/10 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-2 Anderlecht Anderlecht
14/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
08/11 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Anderlecht Anderlecht
16/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Anderlecht Anderlecht
19/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KRC Genk KRC Genk
02/03 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KRC Genk KRC Genk
23/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Anderlecht Anderlecht
14/03 20:45 Anderlecht Anderlecht 6-0 KRC Genk KRC Genk
11/03 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Anderlecht Anderlecht
28/02 20:45 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
30/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-4 KRC Genk KRC Genk
04/02 18:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 KRC Genk KRC Genk
03/02 19:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Anderlecht Anderlecht
28/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-3 Anderlecht Anderlecht
26/08 19:30 Anderlecht Anderlecht 4-3 KRC Genk KRC Genk
03/04 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-4 Anderlecht Anderlecht
01/04 19:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
18/01 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Anderlecht Anderlecht
24/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-2 KRC Genk KRC Genk
22/10 19:30 KRC Genk KRC Genk 0-3 Anderlecht Anderlecht
02/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 KRC Genk KRC Genk
06/12 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
08/03 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Anderlecht Anderlecht
05/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht denkt aan logische naam als nieuwe trainer: 'onderhandelingen al bezig'

Anderlecht denkt aan logische naam als nieuwe trainer: 'onderhandelingen al bezig'

02/02 15

Anderlecht kijkt rond voor een opvolger van Besnik Hasi en Thorsten Fink staat hoog op het lijstje, meldt Sacha Tavolieri. De Duitse coach past volgens de club in het gewen...

Johan Boskamp trekt hard van leer over Anderlecht: "Als hij het al niet ziet zitten..."

Johan Boskamp trekt hard van leer over Anderlecht: "Als hij het al niet ziet zitten..."

07/02 2

Anderlecht trekt na de bekernederlaag tegen Antwerp naar Genk in een cruciale strijd om Play-off 1. De Brusselaars zitten zonder hoofdcoach en een nieuwe nederlaag zou zwaa...

De nieuwe Tolu? Zelfvertrouwen is enorm: "Ik kan in zijn voetsporen treden"

De nieuwe Tolu? Zelfvertrouwen is enorm: "Ik kan in zijn voetsporen treden"

07/02

Van vierde spits naar vaste basisspeler: Aaron Bibout (21) beleeft een droomstart van 2026 bij KRC Genk. In zijn eerste grote interview blikt hij terug op zijn snelle opmar...

KRC Genk deelt uitstekend nieuws uit ziekenboeg voor clash met Anderlecht

KRC Genk deelt uitstekend nieuws uit ziekenboeg voor clash met Anderlecht

07/02

KRC Genk ontvangt zondag RSC Anderlecht in een fraaie affiche op speeldag 24. De Limburgers komen in de aanloop naar dat duel nu met goed nieuws uit de ziekenboeg.

Genk-sterkhouder duidelijk: "Ik had liever tegen het Anderlecht van Hasi gespeeld"

Genk-sterkhouder duidelijk: "Ik had liever tegen het Anderlecht van Hasi gespeeld"

07/02

Zondag neemt KRC Genk het op tegen RSC Anderlecht in de Jupiler Pro League. Genk-sterkhouder Daan Heymans blikt bij de RTBF vooruit op de clash.

Johan Boskamp kijkt op van transfersom die Belgische topclub krijgt

Johan Boskamp kijkt op van transfersom die Belgische topclub krijgt

07/02 3

De wintermercato in ons land is achter de rug. Heel veel grote deals werden er vorige maand echter niet gesloten in ons land.

Wie of wat kan Anderlecht redden? "Vraag me af of hun plaats in top zes niet in gevaar komt"

Wie of wat kan Anderlecht redden? "Vraag me af of hun plaats in top zes niet in gevaar komt"

07/02 3

Anderlecht zit in de hoek waar de klappen vallen. Dat kostte uiteindelijk ook de kop van trainer Besnik Hasi. Maar waar liggen de oplossingen?

LIVE: Genk op zoek naar top zes, Anderlecht moet het doen zonder zijn metronoom

LIVE: Genk op zoek naar top zes, Anderlecht moet het doen zonder zijn metronoom

10:19

Genk en Anderlecht openen om 13.30 uur de 24e speeldag met een affiche die op papier veel belooft, maar waarin beide ploegen op zoek zijn naar een houvast. Zowel de Limburg...

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 13:30 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 16:00 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 18:30 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Antwerp Antwerp
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved