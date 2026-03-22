Datum: 22/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 30
LIVE: Stelt OHL weer voor eigen publiek het behoud veilig of eindigt Antwerp competitie met positieve noot?
OHL heeft er een handje van weg om voor eigen publiek op de laatste speeldag de zege van het behoud te boeken. Zo verliep het de vorige twee seizoenen. Lukt dit voor het derde jaar op rij? Of steekt Antwerp stokken in de wielen aan Den Dreef?

Iedereen in Leuven herinnert zich nog wat er gebeurde op 17 maart 2024. Er moest gewonnen worden, maar KVM kwam over de vloer en maakte nog kans op Play-off 1. Een knal van Nsingi in minuut 92 zorgde voor een Leuvens delirium. OHL eindigde met evenveel punten als Charleroi maar met een beter doelsaldo en speelde geen play-downs.

Een jaar later zag het er op voorhand beter uit. In de weken voordien had OHL nagelaten om reeds zekerheid te krijgen over het behoud, maar de puntjes werden thuis tegen STVV op de i gezet. Door de Kanaries met 3-2 te verslaan, moesten de Leuvenaars niet op anderen rekenen en was een verlengd verblijf in de JPL weer een feit.

OHL moet LaLou en Essevee achter zich houden

OHL mag ook in 2026 proberen om zich op de slotspeeldag veilig te spelen. Het vat die speeldag aan op de twaalfde plek: winst betekent dus sowieso de redding. Indien de zege uitblijft, riskeert OHL nog voorbijgestoken te worden door La Louvière en/of Zulte Waregem. Zij spelen tegen respectievelijk Genk en Charleroi.

Antwerp heeft niets meer te winnen of te verliezen, maar eergevoel mag wel nog verwacht worden. De competitie heeft een ontgoochelend verloop gekend, daar komt Antwerp niet onderuit. Wel zal RAFC die met een zo positief mogelijk gevoel willen afsluiten en de fans de indruk willen geven dat er dit seizoen nog wat te beleven valt.

Geschorste bij zowel OHL als Antwerp


OHL mist nog altijd Leysen en Gil is geschorst. Bij Antwerp is Adekami onzeker. Van Helden, Engels, Somers en Hairemans blijven sowieso in de lappenmand. Foulon is ook geschorst na zijn rode kaart van vorig weekend. Volg OHL - Antwerp vanavond om 18u30 op VOETBALKRANT.COM!

Prono OH Leuven - Antwerp

OH Leuven wint
Gelijk
Antwerp wint
OH Leuven OH Leuven wint Gelijk Antwerp Antwerp wint
41.38% 27.2% 31.42%
Populairste
1-1
(58x)		 2-1
(57x)		 1-2
(43x)

Vergelijking OH Leuven - Antwerp

Positie

12
10

Punten

31
35

Gewonnen

8
9

Verloren

14
12

Gescoorde doelpunten

31
31

Doelpunten tegen

43
31

Gele kaarten

86
56

Rode kaarten

1
4

Onderlinge duels gewonnen

8
14
13
10/08 19:15 Antwerp Antwerp 3-1 OH Leuven OH Leuven
22/02 20:45 Antwerp Antwerp 2-2 OH Leuven OH Leuven
20/10 16:00 OH Leuven OH Leuven 1-1 Antwerp Antwerp
24/01 20:30 OH Leuven OH Leuven 2-3 Antwerp Antwerp
02/12 20:45 Antwerp Antwerp 1-0 OH Leuven OH Leuven
18/08 20:45 OH Leuven OH Leuven 1-1 Antwerp Antwerp
26/02 16:00 OH Leuven OH Leuven 1-1 Antwerp Antwerp
07/08 21:00 Antwerp Antwerp 4-2 OH Leuven OH Leuven
02/04 20:45 OH Leuven OH Leuven 0-1 Antwerp Antwerp
29/08 16:00 Antwerp Antwerp 2-2 OH Leuven OH Leuven
01/03 20:45 OH Leuven OH Leuven 2-0 Antwerp Antwerp
30/11 20:45 Antwerp Antwerp 3-2 OH Leuven OH Leuven
21/01 20:30 Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
18/11 20:30 OH Leuven OH Leuven 0-0 Antwerp Antwerp
16/10 16:00 Antwerp Antwerp 2-1 OH Leuven OH Leuven
18/09 16:00 OH Leuven OH Leuven 1-1 Antwerp Antwerp
12/12 20:30 OH Leuven OH Leuven 2-2 Antwerp Antwerp
13/08 20:30 Antwerp Antwerp 1-2 OH Leuven OH Leuven
24/04 15:00 Antwerp Antwerp 2-2 OH Leuven OH Leuven
21/11 15:00 OH Leuven OH Leuven 2-0 Antwerp Antwerp
25/04 15:00 Antwerp Antwerp 1-1 OH Leuven OH Leuven
23/04 19:30 OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
13/12 15:00 OH Leuven OH Leuven 1-1 Antwerp Antwerp
11/12 20:00 Antwerp Antwerp 1-2 OH Leuven OH Leuven
07/03 20:00 Antwerp Antwerp 1-1 OH Leuven OH Leuven
19/10 15:00 OH Leuven OH Leuven 0-2 Antwerp Antwerp
29/05 20:30 Antwerp Antwerp 1-0 OH Leuven OH Leuven
25/05 16:00 OH Leuven OH Leuven 1-2 Antwerp Antwerp
13/04 15:00 OH Leuven OH Leuven 2-1 Antwerp Antwerp
01/12 20:00 Antwerp Antwerp 1-1 OH Leuven OH Leuven
26/08 16:00 Antwerp Antwerp 2-3 OH Leuven OH Leuven
28/04 20:00 Antwerp Antwerp 0-2 OH Leuven OH Leuven
26/11 15:00 OH Leuven OH Leuven 0-5 Antwerp Antwerp
01/04 20:00 OH Leuven OH Leuven 0-0 Antwerp Antwerp
19/11 20:00 Antwerp Antwerp 4-3 OH Leuven OH Leuven
Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 18:30 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:30 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Charleroi Charleroi
Standard Standard 18:30 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 18:30 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 18:30 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 18:30 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 18:30 Union SG Union SG
