LIVE: Stelt OHL weer voor eigen publiek het behoud veilig of eindigt Antwerp competitie met positieve noot?

OHL heeft er een handje van weg om voor eigen publiek op de laatste speeldag de zege van het behoud te boeken. Zo verliep het de vorige twee seizoenen. Lukt dit voor het derde jaar op rij? Of steekt Antwerp stokken in de wielen aan Den Dreef?

Iedereen in Leuven herinnert zich nog wat er gebeurde op 17 maart 2024. Er moest gewonnen worden, maar KVM kwam over de vloer en maakte nog kans op Play-off 1. Een knal van Nsingi in minuut 92 zorgde voor een Leuvens delirium. OHL eindigde met evenveel punten als Charleroi maar met een beter doelsaldo en speelde geen play-downs.

Een jaar later zag het er op voorhand beter uit. In de weken voordien had OHL nagelaten om reeds zekerheid te krijgen over het behoud, maar de puntjes werden thuis tegen STVV op de i gezet. Door de Kanaries met 3-2 te verslaan, moesten de Leuvenaars niet op anderen rekenen en was een verlengd verblijf in de JPL weer een feit.

OHL moet LaLou en Essevee achter zich houden

OHL mag ook in 2026 proberen om zich op de slotspeeldag veilig te spelen. Het vat die speeldag aan op de twaalfde plek: winst betekent dus sowieso de redding. Indien de zege uitblijft, riskeert OHL nog voorbijgestoken te worden door La Louvière en/of Zulte Waregem. Zij spelen tegen respectievelijk Genk en Charleroi.

Antwerp heeft niets meer te winnen of te verliezen, maar eergevoel mag wel nog verwacht worden. De competitie heeft een ontgoochelend verloop gekend, daar komt Antwerp niet onderuit. Wel zal RAFC die met een zo positief mogelijk gevoel willen afsluiten en de fans de indruk willen geven dat er dit seizoen nog wat te beleven valt.

OHL mist nog altijd Leysen en Gil is geschorst. Bij Antwerp is Adekami onzeker. Van Helden, Engels, Somers en Hairemans blijven sowieso in de lappenmand. Foulon is ook geschorst na zijn rode kaart van vorig weekend.