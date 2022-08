Antwerp haalt het in spektakelrijke topper, Balikwisha alweer matchwinnaar met twee late goals (4-2)

In een hoogst genietbare partij heeft Antwerp de drie punten thuis gehouden tegen OH Leuven. Tot diep in de tweede helft hielden beide ploegen elkaar goed in evenwicht, maar met twee doelpunten kroonde Balikwisha zich tot matchwinnaar (4-2). Antwerp staat na drie speeldagen alleen aan de leiding.

In vergelijking met de wedstrijd van donderdag voerde Mark van Bommel twee wijzigingen, wat gezien de overvolle kalender vrij weinig leek. Voorin kreeg Frey de voorkeur op Janssen, terwijl Alderweireld fit genoeg bevonden werd voor de strijd. De aanvoerder verwees Almeida naar de bank.

OH Leuven, dat met zes op zes naar de Bosuil afzakte, ging vrank en vrij zijn kans. Vooral ongeleid projectiel Tamari bezorgde Antwerp kopzorgen. De Jordaniër zag zijn knal via het been van Pacho op de lat sterven. Iets voorbij halfweg de eerste periode kreeg OHL loon naar werken. Patris mocht oprukken en bediende op het gepaste moment Nsingi, die via het been van Alderweireld Butez kansloos liet.

Erop en erover

Het was het startschot van een verschroeiend Antwerps kwartier. De kopbal van De Laet ging over, maar even later was het wel raak. Na een knappe combinatie haalde Miyoshi de achterlijn. De Japanner trok de bal laag terug, waar Nainggolan met links Cojocaru te grazen nam. Erop en erover, want nog geen twee minuten later stond het 2-1. De Laet bediende met een inworp Frey, die in een potje worstelen duidelijk sterker was dan Pletinckx. De Zwitserse tank knalde de tweede Antwerpse treffer kurkdroog tegen de touwen. Zuur voor een prima voetballend OH Leuven, dat door kinderlijk verdedigen een voorsprong te grabbel gooide.

Holzhauser liet zich in de eerste helft vooral opmerken met enkele hakjes op eigen helft. Vroeg in de tweede helft leverde de Oostenrijker, die niet al te geliefd is in Deurne Noord, de perfecte hoekschop af. Patris moest de bal maar aaien en het stond 2-2. OH Leuven en stilstaande fases, weet u wel.

Alweer Balikwisha

Het bleef goed op en af gaan in een hoogst genietbare partij. Antwerp eiste een strafschop voor vermeend hands van Pletinckx. Het protest leverde niets op, behalve dan een gele kaart voor Van Bommel. Op de tegenaanval vergat Holzhauser de Bosuil het zwijgen op te leggen. Een dure misser, want twintig minuten voor tijd voetbalde Antwerp de defensie van OHL aan flarden. Via De Laet, Frey en Gerkens belandde de bal bij Balikwisha, die net als vorige week de bal voor het intikken had: 3-2. Het Antwerppubliek kirde van plezier. Balikwisha, die herboren lijkt, zorgde ei zo na voor de kers op de taart, maar zijn fraaie knal raakte de paal. Uitstel, maar geen afstel... want nauwelijks een paar minuten later ging de belofte-international nogmaals op wandel, om de bal onhoudbaar in het dak van het doel te knallen.