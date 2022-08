Toby Alderweireld looft Antwerpse mentaliteit: "Verwachtingen zijn erg hoog, maar op dit moment lossen we die in"

Antwerp incasseerde tegen OHL zijn eerste twee tegendoelpunten van de competitie, maar dat was niet meer dan een voetnoot in een spektakelstuk. Antwerp veerde recht na de Leuvense gelijkmaker en pakte verdiend de zege. Na drie speeldagen telt de Great Old drie punten voorsprong op de achtervolgers.

Er was vooraf wat twijfel, maar Toby Alderweireld begon in de basis. De Rode Duivel paste voor de trip naar Noorwegen, maar speelde tegen OHL alweer een erg sterke partij. "Ik had een paar dagen rust nodig. Vergeet niet dat ik vier wedstrijden in twee weken gespeeld had, zonder echte voorbereiding. Af en toe moet je je verstand gebruiken", glimlachte Alderweireld.

Antwerp had in de openingsfase moeite met het spel van OH Leuven, maar vond gaandeweg goed de ruimtes. "OHL neemt heel veel risico, dus is het normaal dat er ook veel gevaar is. Ik denk dat we dat in de tweede helft afgestraft hebben en dus ook verdiend de drie punten pakten. We hebben heel volwassen gespeeld tegen een ploeg die overal op het veld één op één speelt. Kortom, een heel goeie prestatie, ook tactisch."

De Great Old oogde -ondanks de drukke kalender- fysiek erg scherp en knutselde ook enkele puike aanvallen in mekaar, die onder meer leidden tot het eerste en derde doelpunt. Alderweireld: "Vechtlust is de basis, maar we willen daarnaast ook kwaliteit brengen. De coach wil veel voetbal zien. Wij bleven doorgaan, de mentaliteit in de groep zit heel goed. Met de hulp van het publiek hebben we gewonnen. We zijn prima aan de competitie begonnen. De verwachtingen zijn erg hoog, maar op dit moment lossen we die zeker in. Het helpt dat er veel ervaring in dit team zit. Het is ontzettend belangrijk dat er veel jongens zijn die elke wedstrijd die 6 of 7 halen, met af en toe een uitschieter."